A propósito de ‘Fideíto’: otros momentos en los que Mario Irivarren generó polémica en redes

Mario Irivarren, al igual que otros chicos reality, ha pasado varios años de su vida delante de las cámaras de televisión. Estos chicos se han convertido en figuras públicas, referentes para muchos niños y adolescentes del Perú. Sin embargo, esta atención mediática también ha generado que sus acciones o comportamientos negativos trasciendan en redes sociales y sean duramente criticados por miles de usuarios.

El mencionado modelo fue blanco de ataques recientemente, por empujar al actor Daniel Menacho, el popular ‘Fideíto’ de De vuelta al barrio, durante la emisión de la Teletón 2021. No obstante, este no ha sido el único episodio controversial en el que se ha visto involucrado.

En esta nota repasamos los momentos más polémicos de Mario Irivarren durante su trayectoria en televisión.

Mario Irivarren empuja a Daniel ‘Fideíto’ Menacho

En las imágenes que se viralizaron en las plataformas sociales, se puede observar a Mario Irivarren apartar al conocido artista para ubicarse frente a la cámaras de la Teletón 2021, dejándolo en un segundo plano durante un juego que se realizó para el evento benéfico.

Mario Irivarren fue criticado por usuarios al ver la actitud que tuvo con joven actor

Esta actitud hizo que miles de fanáticos del actor, e incluso sus propios seguidores, lo tildaran de soberbio y lo acusaran de querer robarse la atención de los televidentes. Esto fue desestimado por el propio integrante de Esto es guerra, quien aseguró no haberse dado cuenta del gesto que tuvo con Daniel Menacho.

“No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas”, expresó en un video de Instagram.

Mario Irivarren desafió a la Policía Nacional durante intervención

Mario Irivarren y Vania Bludau se encontraban disfrutando de una soleada tarde en una playa de Punta Hermosa, en el mes de febrero; sin embargo, fueron interrumpidos por efectivos policiales que los intervinieron por no acatar la cuarentena obligatoria ante el coronavirus. Magaly Medina presentó imágenes de la conversación que tuvieron las autoridades con los artistas, dejando en evidencia las faltas de respeto que les propinaron a los agentes.

“Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las cinco nomás puedo”, señaló el también empresario.

Esto generó un gran número de críticas, razón por la cual fue separado por varias semanas de Esto es guerra y de su programa radial.

Mario Irivarren y Vania Bludau tuvieron que salir a pedir disculpas públicas para responder los severos comentarios que venían recibiendo en redes sociales. “Yo me veo y solo siento vergüenza. Creo que ustedes me conocen y esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado”, expresó.

Mario Irivarren se vacunó contra la COVID-19, a pesar de haber dicho lo contrario

Cuando aún se veía lejano el escenario de una vacunación masiva en el Perú, Mario Irivarren fue consultado sobre la posibilidad de viajar al extranjero para ser inoculado de manera temprana. El chico reality no lo dudó y aseguró a las cámaras que esperaría su turno como millones de compatriotas.

Sin embargo, meses después de estas declaraciones, el modelo anunció que recibió la primera dosis en Estados Unidos. “Se qué hay mucha gente que está a la espera de recibir su vacuna, pero también hay mucha gente que no se quiere vacunar. Debemos entender que esta pandemia solo terminará cuando la gran mayoría esté vacunada”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Mario Irivarren se vacunó contra el coronavirus en Miami: “La vacuna salva vidas”

Mario Irivarren organizó una parrilla en plena pandemia

El programa Amor y fuego difundió imágenes exclusivas de una reunión social que se llevó a cabo a mediados de marzo en uno de los balnearios del sur, y en la cual participó Mario Irivarren. Dicho evento no fue muy bien tomado por los televidentes, debido a que aún se debían seguir las normas de confinamiento y distanciamiento social como prevención contra la COVID-19, algo que no le importó a la figura de EEG.

Lejos de disculparse por su irresponsabilidad, el modelo excusó su accionar y aseguró que el grupo de amigos con el que fue grabado forman parte de su círculo más cercano. “Si en mi casa no puedo hacer una parrillada, escuchar música, tomarme un trago, entonces ¿qué puedo hacer? No termino de entender. No hay que tergiversar las cosas. Uno puede compartir todo lo que quiera con las personas con las que convive”, expuso.

Mario Irivarren vendió prendas sin licencia de Disney

Mario Irivarren se mostró muy orgulloso al lanzar una marca de pijamas estampadas con diseños y personajes de Disney. La estrella de América Televisión compartió en redes sociales algunos modelos que ya se encontraban en venta, pero rápidamente Magaly Medina corroboró si el influencer contaba con los permisos necesarios para vender dichas prendas en el Perú.

El resultado del informe fue negativo, estaba lucrando con propiedad intelectual que no le pertenecía y podría haber sido denunciado por la compañía de entretenimiento.

“Textiles Arval es la única empresa autorizada por Disney para fabricar y comercializar sus marcas o licencias. En este caso, estos productos no son originales, no son patentados, o sea, no tienen una licencia, no son productos de licencia, no es cliente de nosotros”, se indicó en un comunicado difundido por la conductora.