Jorge Olguín sobre sus películas: “Hago películas de terror, pero no creo que esas cosas sucedan”

La película chilena La casa llegará a los cines peruanos este jueves 25 de noviembre para cautivarnos a todos con las escenas y trama de la historia. La sinopsis narra la repentina visita de un carabinero, policía chileno, a una casona en la que los vecinos han escuchado ruidos extraños. Esta experiencia se convierte en una aventura paranormal que no podrá olvidar.

El director del filme, Jorge Olguín, conversó con La República para contarnos más detalles de lo que será la producción chilena, en la que una vez más plasma su pasión por el género fantástico. En ese sentido, resaltó el proceso de producción de la película desde sus inicios hasta los más mínimos detalles.

Esta película, a diferencia de las demás, lo ha involucrado en más de un área de trabajo. El contexto de la película fue ambientado en la dictadura chilena, en los años 80.

¿Cómo nació la idea de trabajar la película La casa?

Todo surgió a partir de una idea de mi productora que vio que yo estaba estancado en otro proyecto más grande, inconcluso aún. Ella me desafió a desarrollar una película rápida. En eso empezamos a buscar ideas y encontramos la leyenda urbana de la casa paranormal en Santiago de Chile y fue tomando forma. Ahí decidimos hacer la película en plano secuencia y filmarla en tres noches. Luego fue un reto porque prácticamente yo hice casi toda la post producción. De alguna manera, el proceso posterior fue de nuestro agrado. La película ha sido presentado en festivales de varias ciudades. Adicional a todo eso, seguimos recibiendo comentarios muy buenos en las diferentes plataformas en las que está reproduciéndose.

¿Qué tal fue la experiencia de grabar La casa?

Fue como correr 100 metros planos porque fue corto el rodaje, pero muy intenso. Teníamos, como ya lo comenté, solo tres días de grabación y el más mínimo error implicaba hacer todo de nuevo. Había que coordinar con todas las áreas para que fuera casi perfecto. Por eso, yo decidí hacer la cámara y fotografía, a parte de la dirección. Recreamos otra casa en Valparaíso para algunas escenas que también tenía sus propias leyendas e historias. Ahí se grabó todas las escenas internas de la película.

¿Hay alguna anécdota sobre el rodaje?

Sí, ocurrió un hecho con una de las actrices que hace el personaje de Camila Carreño, quien llegó al set y se desmayó. Ni ella misma lo pudo explicar. Llegó, se desmayó y no pudo rodar al punto que tuvimos que reemplazarla. Tuvimos que cambiar de actriz. Eso sucedió en la casa. Nosotros asumimos que fue por la locación en la que estamos grabando.

¿Qué peculiaridad tiene la película La casa?

Lo particular es la película en sí misma porque es la más pequeña que hice, pero también la más orgánica y directa. Fue pensaba y grabada. Eso la hace más sincera y sin tanto proceso. Además, cómo está grabada en plano secuencia es, prácticamente, una obra teatral. Otro detalle importante es el actor que es Gabriel Cañas y es de teatro. Todo se iba construyendo en el momento. Aparte, fue un desafío personal por todo el trabajo que hice para esta película.

¿Qué expectativas tiene con La casa?

Por la pandemia que estamos atravesando y, por ende, el contexto que vivimos, es un gran deseo que sea exhibida en los cines para que los espectadores disfruten del terror sensorial que hemos trabajado. Mis mayores ansias están basadas en que vayan a las salas para que vivan la experiencia.

¿Cómo llegó al cine?

Mi interés por el cine surge desde niño, cuando me llevaban para entretenerme, al ir a las salas. Yo considero que mi papá nos usaba de excusa a mi hermana y a mí para ir al cine, en especial a ver películas fantásticas y esa fue mi influencia. Al llegar a casa, yo jugaba a que hacía las películas sin el menor conocimiento. Cuando fui creciendo descubrí detalles de cómo se hacían las películas y quedé maravillado. Además, me sumergí en la biblioteca a buscar información y empecé a hacer mis experimentos. En esa época, todo era muy complicado en Chile por el contexto que vivíamos y era imposible estudiar cine. Por eso, ingresé a la carrera de periodismo y tiempo después se me presentó una oportunidad que no desaproveché. Ahí, realicé mis primeros pininos y quedé encantado. De ahí comienza todo.

¿A qué se debe la predilección por el género de terror en sus películas?

Es una respuesta bien. A mí de niño me daba mucho miedo la oscuridad y justo mi abuelo me regaló en televisor a blanco y negro en el año 80, en donde yo veía cuentos de terror. Entonces, yo empecé a superar mi miedo porque comencé a dibujar mis propios monstruos. Todo eso me ha servido para reflejar aspectos y terrores de la sociedad chilena y cómo la percibo yo. En cada película, se refleja eso de manera consciente o inconsciente.

¿Ha vivido experiencias paranormales?

Siendo sincero, soy bastante escéptico en ese sentido. Soy bautizado católico, pero le tengo mucho respeto. Hago películas de terror, pero no creo que esas cosas sucedan. Con respecto a lo paranormal sucede lo mismo; sin embargo, debo reconocer que en esta película pasaron cosas extrañas como objetos caídos y la producción se afectó por el lugar. Tanto así que tuvimos que llevar a un experto que conocíamos para que nos ayudara.

¿Cuál es su mayor sueño?

Hacer cine en Latinoamérica ya es un sueño, mucho más en mi género. 20 años de trayectoria también es un sueño. Mi siguiente película también será un sueño y así sucesivamente. El mayor sueño de todos es seguir haciendo cine.

¿A quién admira?

Admiro a muchos cineastas que me han influenciado porque he disfrutado y lo sigo haciendo de sus obras. Algunos de ellos son Alfred Hichcock porque es muy esencial, al igual que Stanley Kubrik porque es uno de los más formales y rigurosos que existen. De igual forma, también admiro a John Carpenter, quien es un americano que revolucionó el cine de terror. A ellos tres son a quienes siempre recurro para volver a ver una y otra vez sus películas.