Janet Barboza minimiza los sobrenombres que recibe en televisión: “Es una buena señal”

Desde hace más de dos décadas, Janet Barboza se ha convertido en una de las figuras más representativas de los programas matutinos en la televisión nacional. La popular ‘Rulitos’ se encuentra hoy al frente de América hoy donde comparte conducción con Ethel Pozo en un programa que lidera en su franja horaria.

Pero como pasa con cada personaje de la pantalla chica, la nacida en Querocotillo ha recibido más de un apelativo durante los últimos años. Uno de los más recientes y que se ha convertido en el más usado, es el de ‘Retoquitos’, ya que la presentadora ha pasado por el quirófano en diversas oportunidades.

Sin embargo, la propia Janet Barboza aseguró que este tipo de sobrenombres no le molestan en lo absoluto, ya que es parte de su trabajo. Asimismo, la conductora aseguró que es una señal positiva que se hable de ella, pues demuestra su vigencia dentro de la televisión.

Janet Barboza niega molestia de que la llamen ‘La retoquitos’

“Me han dicho de todo. Te van poniendo chapas en cada etapa. Cuando estás en televisión, siempre va a ver alguien a quien le gustes más o a quien le gustes menos. Entonces, siempre que estés en boga y siempre que hablen, es una buena señal de que estás ahí porque no hablan de quien no funciona o polemiza”, indicó en charla con el ‘Cuto’ Guadalupe.

Janet Barboza aseguró que disfrutó pasar sus días con Miguel Bayona en Estados Unidos. Foto: Janet Barboza/Instagram

Luego agregó: “La gente que esté interesada en conocerte un poco más va a ir a tus redes sociales personales, pero los que simplemente quieren divertirse cómo te califican, van a ver ese contenido, hay público para todo”.

Janet Barboza asegura que le bajaron el dedo a Christian Domínguez

Christian Domínguez sorprendió al no estar presente en la edición de este martes 9 de noviembre de América hoy. Ante ello, Janet Barboza aseguró que los productores del programa le bajaron el dedo debido a su poco compromiso con su trabajo.

Janet Barboza envía mensaje a Christian Domínguez. Foto: Janet Barboza/Instagram, Christian Domínguez/Instagram

“Christian Domínguez no ha venido, porque, cada vez que viene, no lo termino de entender. No lo siento al 100%; en cambio, en otros programas, ahí sí lo veo que se vacila. En conclusión, le hemos bajado el dedo”, señaló la presentadora