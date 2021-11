Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco de críticas por usar lentes oscuros en baby shower

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid celebraron el baby shower de su bebé, en compañía de familiares, amigos y algunos personajes de la farándula el último 8 de noviembre. Al término de la fiesta, ambos publicaron fotos y videos de la ceremonia en sus respectivas cuentas de Instagram, llegando a recibir emotivos mensajes de sus seguidores; sin embargo, un detalle en el look del cantante hizo que este se convirtiera en blanco de duras críticas, por lo que Jessica Newton no dudó en brindarle su apoyo.

¿Qué pasó? El líder del Grupo Néctar asistió al evento con terno blanco, zapatos del mismo color y, para sorpresa de muchos, lentes oscuros. Al ver que llevaba este accesorio, usuarios en redes sociales lanzaron una ola de comentarios negativos contra el cumbiambero. “Ella lo mira enamorada buscando sus hijos y él con lentes oscuros”, “Está en su baby shower, no en un concierto para que use esos lentes. No va”, “Todo lindo, pero en ese momento debió sacarse los lentes” fueron solo algunos de ellos.

Ante esta lluvia de críticas, Jessica Newton salió a defender a Deyvis Orosco y a manifestar su admiración por el amor del cantante hacia su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid. “La conexión de los chicos es evidente. Disfrútalo. No critiques la felicidad”, escribió la organizadora del Miss Perú, en respuesta a uno de los mensajes.

Deyvis Orosco recibe críticas por usar lentes en baby shower de su bebé. Foto: captura de Instagram

Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco. Foto: captura de Instagram

Cassandra Sánchez, novia de Deyvis Orosco, luce su embarazo en Instagram

Con tiernas fotos y videos en Instagram, Cassandra Sánchez de Lamadrid muestra su pancita de embarazada. De esta manera, la joven comparte con sus seguidores el proceso de gestación que vive antes de dar a luz a su primer hijo.

Cassandra Sánchez muestra su embarazo en redes sociales. Foto: Instagram

Jessica Newton emocionada por hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

Tras revelarse el embarazo de su hija, Jessica Newton confesó que estaba muy entusiasmada por conocer al primogénito de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, ella lo anunció hace poco porque es muy reservada en su vida”, manifestó Newton ante la prensa.