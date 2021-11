EEG: así fue el encuentro de Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz con conductores de Puerto Rico

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz dieron inicio al enfrentamiento entre Esto es guerra y Puerto Rico. Los conductores tuvieron que presentar el último lunes 8 de noviembre a sus colegas, quienes llegaron a las instalaciones de América TV junto al equipo boricua luego de protagonizar acaloradas discusiones a distancia semanas antes de su arribo al Perú.

Tan solo algunos días atrás, José Figueroa y Diane Ferrer criticaron a selección nacional haya y tuvieron fuertes calificativos para las figuras de televisión.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no lo conoces es una momia… y como eres loca, para las locas tenemos la medicina (muestra una camisa de fuerza). No te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tu estás... Ella tampoco permite hablar al bufón (refiriéndose a Gian Piero Díaz)”, fue uno de los mensajes que hicieron durante la emisión de su programa.

Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico: esto dijeron los conductores boricuas

Tras ser presentados en el set de Esto es guerra, los conductores de Guerreros Puerto Rico se mostraron muy amigables con Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz. En sus mensajes iniciales a la audiencia expusieron sus expectativas para la competencia y dejaron en claro que no serán un equipo fácil de vencer.

“Buenas noches, Perú. Gracias a ustedes por recibirnos en su estudio y les aseguramos que la vamos a pasar muy bien”, expresó José Figueroa.

Por su partes, Diane Ferrer resaltó el esfuerzo que ambos grupos han realizado para otorgarle un bueno show a los fanáticos: “Qué felicidad que llegó este momento, en que dos países sumamente competitivos se enfrentan para ganar esta copa. Será una competencia bien fuerte. He visto el ánimo de los chicos y esto va a estar bueno”.

¿Quién ganó en la primera fecha del enfrentamiento de EEG y Guerreros Puerto Rico?

El encuentro entre Esto es guerra y Guerreros Puerto Rico inició el último lunes 8 de noviembre. Luego de varias semanas de espera, los televidentes pudieron disfrutar del enfrentamiento que constó de diversos juegos de velocidad y resistencia. Esta edición especial durará 5 programas.

El equipo peruano hizo respetar la localía y se impuso a sus rivales boricuas. A pesar que los extranjeros realizaron diversos reclamos para anular las victorias de los locales, los competidores nacionales obtuvieron la mayor cantidad de puntos.