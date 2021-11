El poder del amor: Austin Palao invitó a Shirley Arica al cuarto rojo tras terminar con Tamayo

Austin Palao regresó a El poder del amor, con ayuda de los votos del público, y lo primero que hizo fue conversar con Shirley Arica. El ex chico reality notó que su compatriota no estuvo tan bien emocionalmente y, por dicho motivo, la invitó al cuarto rojo para sostener una plática.

En el capítulo 85 del reality de parejas, el peruano pidió dialogar con la autodenominada ‘Chica realidad’ tras enterarse de sus problemas con Sebastián Tamayo.

“Quiero que sepas que, pese a que no hayamos tenido un gran acercamiento, puedes contar conmigo, como amigo ”, le dijo el modelo a la exporrista.

“No paso por una bonita situación. Siempre trato de salir adelante por mi familia que quiere verme fuerte y no llorando. No quiero pelearme con nadie. Estas semanas fueron muy intensas para mí”, le contó la joven a su compatriota.

Palao intentó levantar los ánimos a su compañera y le dedicó unas fortalecedoras palabras. “Eres una mujer hecha y derecha que has pasado por muchas cosas. Eso te ha hecho más fuerte. Tu poder de sobrellevar las cosas, desarrollarla y pasar por encima son rápidas”, expresó.

¿Qué pasó entre Shirley Arica y Sebastián Tamayo?

El vínculo entre Shirley Arica y Sebastián Tamayo se rompió desde que él le gritara frente a todos su compañeros. La joven recibió mensajes de respaldo y cuestionaron al participante.

Posteriormente, aclaró no tener relación alguna y pidió que no la presionen más con la situación. “Es un tema que no va más, es una situación que no tiene vuelta atrás, es una decisión ya tomada, espero que respeten la decisión”, solicitó.

Shirley Arica rompe en llanto en El poder del amor al culminar su relación con Sebastián Tamayo

Austin Palao agradece a fans por regresar a El poder del amor

Por otro lado, Austin Palao se dirigió a sus seguidores para agradecerles por sus votos que lo ayudaron a volver al reality turco.

“Quiero agradecer todas las muestras de cariño, nuevamente. Parezco un disco rayado, pero en verdad lo aprecio demasiado y estoy agradecido. Así que muchísimas gracias”, señaló el joven.