¿Quién es la mamá de Deyvis Orosco y por qué no fue al baby shower de su nieto?

La madre de Deyvis Orosco, Eva Atanacio, se ha mantenido alejada de los medios desde que el Grupo Néctar estaba en sus mejores épocas. Tanto Deyvis como su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid, han recurrido a sus redes sociales para explicar las razones por las cuales Eva prefiere estar alejada de los focos. En esa línea, la familia del cantante no asistió al baby shower de su hijo.

“Para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez: a mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, indicó Cassandra en sus rede sociales.

¿Quién es la mamá de Deyvis Orosco?

La mamá del cantante de cumbia y esposa del fallecido vocalista del Grupo Néctar, Johnny Orosco, se llama Eva Atanacio. En 2019, Deyvis sorprendió a sus seguidores en redes sociales al posar junto con su progenitora para el Día de la Madre.

“Gracias por todas las enseñanzas y ser siempre mi soporte incondicional. Mamá, te mereces todo y un poquito más. ¡Feliz Día de las Madres! Para todas que día a día luchan por salir adelante”, escribió en su cuenta de Instagram, y compartió una foto con ella.

El cantante Deyvis Orosco no publica muchas fotos en sus redes sociales con su mamá, pero el Día de la madre del 2019 hizo una excepción. Foto: Instagram / @deyvisorosco

Eva tuvo un romance con Johnny Orosco desde la adolescencia y fruto de su relación tuvieron dos hijos. El mayor es Deyvis Orosco y le sigue Piero Orosco, quien tiene 20 años.

A la mamá del ‘Bombon de la Cumbia’ no le ha gustado exponer su vida intima ante los medios de comunicación y se ha mantenido alejada de las redes sociales y de los focos de los medios locales.

¿Cuál es la relación de Cassandra Sánchez de Lamadrid y su suegra?