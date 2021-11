Daniel ‘Fideíto’ Menacho tras polémica con Mario Irivarren: “El punto más bajo y alto de mi carrera”

Gran controversia ha causado el empujón que le dio Mario Irivarren a Daniel ‘Fideíto’ Menacho porque supuestamente este le estaba quitando cámaras durante la Teletón 2021, la cual se llevó a cabo el último sábado 6 de noviembre. La lamentable escena se volvió rápidamente viral en redes y criticaron duramente a Irivarren por su comportamiento tan poco profesional con el actor de De vuelta al barrio.

Tras varios días de aquel incidente, Daniel Menacho ha ganado popularidad y hasta se ha burlado de lo sucedido. No obstante, manifestó su desconcierto por la forma en que se ganando la atención del público.

A través de su cuenta de Twitter, ‘Fideíto’ compartió una foto del programa Amor y fuego donde vio a Rodrigo González hablando sobre el tema. El actor acompañó la imagen con el siguiente texto: “Este es oficialmente el punto más bajo y el más alto de mi carrera al mismo tiempo, estoy confundido” , manifestó.

Daniel Menacho y su mensaje tras polémica con Mario Irivarren. Foto: Daniel Menacho/Twitter

Mario Irivarren se defiende tras empujar a Daniel ‘Fideíto’ Menacho

Tras la viralización del video donde apareció empujando a Daniel Menacho, Mario Irivarren se pronunció a través de sus redes sociales para explicar lo que realmente pasó esa noche en la Teletón 2021.

“Se supone que yo empujé a ‘Fideíto’, a quien tuve el placer de conocer hoy grabando una secuencia de la Teletón y supuestamente por querer salir en cámara un rato más. No tiene sentido. Cuando tuve a (Ricardo) Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen” , dijo en Instagram.

¿Quién es Daniel Menacho?

Daniel ‘Fideíto’ Menacho es un actor de 25 años. Él se hizo conocido por dar vida a César Parodi Vega en la exitosa serie De vuelta al barrio. Antes de ingresar a un set de grabaciones, Menacho trabajó haciendo malabares en los semáforos para poder sobrevivir.