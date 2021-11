Christian Domínguez sobre amistad de Isabel Acevedo y Vania Bludau: “No tienen por qué llevarse mal”

Christian Domínguez ha evitado hablar durante mucho tiempo sobre sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludadu, quienes causaron revuelo al coincidir por primera vez en el reality de baile Reinas del show, el cual culminó con la victoria de la popular ‘Chabelita’. Sin embargo, el cantante de cumbia se animó a comentar sobre la amistad que ha nacido entre estas dos jóvenes.

El dueño de la Gran Orquesta Internacional señaló que no le sorprende que Isabel Acevedo y Vania Bludau hayan congeniado, ya que los romances que mantuvo con ellas fueron en diferentes momentos.

“No se conocieron antes. No tienen por qué llevarse mal, porque son relaciones muy distantes, de años de distancia, no tendría por qué no llevarse bien”, dijo Christian Domínguez para las cámaras de América espectáculos.

Christian Domínguez responde a Ethel por llamar “error” a su relación con Isabel

Durante una de las emisiones de América hoy, Ethel Pozo calificó de “error” el romance que mantuvo Christian Domínguez con Isabel Acevedo. Ante esto, el cantante respondió a la conductora.

“Mi jefa es, es televisión, tiene que preguntar, tiene su manera de pensar como todos nosotros y tiene la libertad de expresión. Considero que, si son errores o no, debe quedar entre dos personas, no necesariamente para ambos pueda ser lo mismo”, comentó.

“De repente alguien puede decir a mí me sirvió, y el otro puede decir a mí no me sirvió. Es algo muy personal. A veces uno termina una relación y considera que no fue un error y dice bueno, son etapas que no se dieron, pero no fue un error porque de eso tú aprendes cosas”, añadió.

Vania Bludau agradece a Christian Domínguez

Vania Bludau tuvo una polémica participación en Reinas del show, ya que sus bailes fueron muy criticados por parte del jurado. Sin embargo, Christian Domínguez salió a defender a la ex chica reality del cargamontón. Los comentarios del conductor fueron bien recibidos por la pareja de Mario Irivarren.

“Le diría que gracias por el apoyo y respaldo en sus declaraciones, señor Domínguez”, comentó la modelo para América espectáculos a fines de octubre.