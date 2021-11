Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se verán las caras en el programa de Andrea Llosa

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López continúan protagonizando mediáticos enfrentamientos en televisión nacional. Tras una serie de acusaciones sobre infidelidad, agresión física y psicológica, y hasta uso de sustancias ilícitas, la expareja se presentará en el programa de Andrea Llosa este martes 9 de noviembre. Aparentemente, ambos estarían intentando volver a llevar una relación cordial por el bienestar de su menor hija.

En el adelanto del programa de ATV, el cantante de Los Barraza negó tajantemente ser consumidor de drogas, como dejó entrever su expareja. “Yo nunca he tenido intención de probar sustancias (ilícitas), entonces eso (que lo acusaran de usarlas) para mí ha sido como lo peor que me hubieran hecho en mi vida”, aseveró.

Por otro lado, Vanessa López llegó al set del programa conducido por Andrea Llosa y admitió que cometió una infidelidad durante su matrimonio. “Sí, acepto que viajé y salí con otra persona estando casada, pero (ella y ‘Tomate‘ Barraza) estábamos separados”, detalló.

El programa completo de Andrea Llosa donde Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se verán las caras se emitirá este martes 9 de noviembre a las 8.45 p. m. en ATV.

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se acusan mutuamente de violencia a sus hijos

Hace solo unos días, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se acusaron mutuamente de violencia física y psicológica en agravio de sus hijos mayores.

El cantante precisó: “Se le va a denunciar por violencia psicológica, no solamente a mi persona, sino también a mi menor hija, Gaela. Mencionarla a mi hija de una forma desafortunada”. Mientras que su expareja acotó: “Yo también le haré una denuncia por maltrato psicológico y físico a mi hijo, y pruebas de eso tengo”.

Vanessa López y 'Tomate' Barraza protagonizaron una pelea en televisión hace unos días. Foto: composición/ Instagram

Vanessa López denuncia maltratos de Carlos ‘Tomate’ Barraza cuando estaba embarazada

Durante una entrevista con el programa Amor y fuego, Vanessa López relató los maltratos que habría sufrido de Carlos ‘Tomate’ Barraza cuando se encontraba embarazada de su menor hija.

“Ni siquiera dormía con él, me iba al cuarto de mi hijo en el otro piso para no dormir a su lado y en plena pandemia venía y me tiraba un táper como si fuera un animal”, narró la modelo.