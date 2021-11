[HOY] Secret story 2021 EN VIVO por Telecinco: sigue la gala de hoy 8 de noviembre

El reality show Secret Story, también conocido como La casa de los secretos, continúa generando grandes emociones entre sus seguidores. Este concurso, que reúne a varios famosos de la televisión española, transmitirá otro episodio este 8 de noviembre por la señal de Telecinco. Entérate, en esta nota, dónde ver el programa GRATIS y online.

¿En qué quedó el capítulo anterior de Secret story?

En el episodio más reciente de La casa de los secretos, Julián rompió todo vínculo con los hermanos Oviedo. Según explicó el extronista, los problemas iniciaron cuando los cantantes dieron sus puntos para que él y a su novia Sandra Pira fueran eliminados.

Y aunque los hermanos han intentado conversar con él y limpiar las ásperas, Julián se encuentra firme en su decisión de alejarse. “Aunque me vuelva a hablar, aunque tenga un trato cordial, no voy a volver a confiar porque me han fallado”, ha indicado de forma tajante, dejando claro que ya no piensa volver a tener la misma relación que tenía con los populares Gemeliers.

¿Quién entró en la repesca de Secret story?

Inicialmente los aspirantes a la repesca de La casa de los secretos eran Emmy Russ, Fiama Rodríguez, Miguel Frigenti, Lucía Pariente y Adara Molinero. Sin embargo, las dos primeras fueron eliminadas por los televidentes, por lo que ahora solo se encuentran en carrera Lucía Pariente, Adara Molinero y Miguel Frigenti. Ellos lucharán por reincorporarse al concurso y llevarse los 50.000 euros de premio.

El participante que volverá al reality show será escogido por votación del público.

Los tres aspirantes a la repesca de La casa de los secretos. Foto: Facebook Secret Story

¿Cómo votar en Secret story por Telecinco?

Para votar por tu participante favorito y salvarlo de la eliminación debes llamar al 905 855 550 o enviar un SMS con la palabra “secretos + nombre” de tu salvado al 27510.

¿Quiénes son los participantes de Secret story?

Los famosos que compiten esta temporada por los 50.000 euros son:

Adara Molinero

José Antonio Canales

Sandra Pica

Cinthya Martínez

Cristina Porta

Daniel Oviedo

Jesús Oviedo

Isabel Rábago

Julián

Luca Onestini

Lucía Pariente

Luis Rollán

¿De qué trata Secret story: La casa de los secretos?

La casa de los secretos es un reality show en el que los participantes tienen que aprender a convivir dentro de una casa en donde serán grabados las 24 horas del día. El objetivo principal es que cada concursante guarde su secreto hasta el final y descubra qué es lo que ocultan sus demás compañeros.

Julian le cuenta a Luis Rollán sobre sus conflictos con los hermanos Oviedo. Foto: Telecinco.

Horario de La casa de los secretos

El episodio de hoy, 8 de noviembre, de La casa de los secretos será trasmitido en directo desde las 10 p. m. (hora de España) y 3 p. m. (hora peruana), después de los noticieros.

¿Qué canal transmite Secret story?

El programa de Secret Story es transmitido por la cadena de televisión española Telecinco.

¿Cómo ver Telecinco EN VIVO?

Si te encuentras en territorio español y quieres ver el famoso reality show Secret story, puedes sintonizarlo en el canal 5 en señal abierta. Si deseas visualizarlo en HD, mira el canal 50.

¿Dónde ver Secret story EN DIRECTO?

Podrás seguir el minuto a minuto del programa Secret story a través de La República Espectáculos. Ahí te enterarás de todo lo que ocurre en el reality show.