Salma Hayek se quiebra hablando de Eternals: “Vi mi cara morena en el traje de superhéroe”

Eternals, la nueva película de Marvel, está dando mucho de qué hablar. El filme dirigido por Chloé Zhao presenta al primer héroe de la franquicia abiertamente homosexual, la primera protagonista sorda, y ha primado la diversidad racial con el elenco. Un video de Salma Hayek hablando al respecto ha sacudido TikTok y Twitter.

Salma Hayek y Victoria Alonso, vicepresidenta de producción de Marvel, se presentaron en Despierta América, programa de Univisión. La ejecutiva estuvo encargada de hacerle preguntas a la actriz sobre su rol en Eternals. Esta entrevista se ha viralizado en redes sociales. En el video se muestra que la actriz de origen mexicano no pudo contener su emoción al probarse el uniforme de la superheroína Ajak.

Salma Hayek es Ajak en Eternals

Al inicio de la entrevista, Alonso quiso hablar sobre la especial reacción de Salma al verse en el traje de la superheroína.

“Cuando me lo puse me solté a llorar”, confesó Salma. “La imagen me dio un algo, y dije ‘¿por qué?’... Vi mi cara morena en el traje de superhéroe” . En ese momento la actriz no pudo contener las lágrimas. El presentador del programa matutino también lloró, conmovido por el momento.

“Al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas”, agregó Salma, lo cual resaltaba la importancia de la representación en la pantalla grande.

“Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola. En ese traje íbamos todos los latinos juntos, que hemos esperado tanto este momento”, reflexionó, haciendo mención a las nuevas oportunidades que se abren cada vez más para los artistas de origen latinoamericano.

La representación latinoamericana en Marvel

Victoria Alonso, productora de la película, mencionó que en sus 16 años trabajando en Marvel lucha por contratar a actores latinoamericanos. Hasta el momento, la única era Zoe Saldaña con su rol de Gamora en Guardianes de la galaxia y en las últimas entregas de Los vengadores.

“No tienen idea de la cantidad de tiempo que yo esperaba este momento”, expresó la productora. “Por sentir lo que ella [Salma] sintió, por sentir lo que estás sintiendo [el reportero] en este momento, y por lo que todas las niñas y algunos niños sienten. En sentirse representados, en verse representados, en ver en el espejo que uno puede ser un superhéroe”.

La actriz también resaltó su sorpresa cuando la directora del filme le manifestó que quería que ella sea una de los Eternals, la líder del grupo. Salma explicó que pensó que le darían un personaje secundario, que aparecería brevemente y se publicitaría su actuación para atraer al público mexicano. Ajak, su personaje, existe en los cómics como hombre, pero se cambió para que la actriz mexicana lo lleve a la pantalla grande.