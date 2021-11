Melissa Paredes: Anthony Aranda fue resguardado por agentes de seguridad en concierto de Yahaira

El bailarín Anthony Aranda, quien estuvo en el ojo de la tormenta al descubrirse el ampay donde salía de una camioneta con Melissa Paredes, fue captado por las cámaras de Amor y fuego saliendo de un concierto de Yahaira Plasencia rodeado de seguridad para evitar ser acosado por los medios; sin embargo, terminó robándose el show de la ‘Yaha’, ya que los medios tenían los ojos puestos en él.

Según el programa de ‘Peluchín’, el exintegrante de Reinas del show tuvo que salir inesperadamente del concierto luego de que diversos reporteros comenzaran a preguntarle sobre su situación actual con Melissa y su opinión sobre el escándalo que desató con la modelo, ya que hasta el momento solo ha lanzado escuetos comentarios por sus redes sociales.

Al ser interceptado, Aranda, ahora bautizado como ‘Gatito Activador’, prefirió guardar silencio, por lo que se dirigió a su camerino resguardado por todo un despliegue de seguridad. Frente a esta situación, Rodrigo González le dio con palo y lo calificó de “alucinado”.

Asimismo, recordemos que declaró para el programa de Willax el último jueves, tras escuchar las declaraciones de la exnana de la hija de Melissa, quien aseguró que él sí habría ingresado al departamento. “Jamás he estado en el departamento de Melissa. Esa señora se va a ganar una demanda. Creo que no se ha enterado de que lo que ha hecho es un delito”, dijo, y precisó que ya no existía una cercanía entre la modelo y él.

Nuevo audios entre Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba

Finalmente, la actriz Melissa Paredes se mudó del departamento donde convivía con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y se llevó a su menor hija con ella. Durante el programa del 7 de noviembre, Amor y fuego reveló un sneak peak (vistazo) de nuevas conversaciones entre la expareja.

En el audio se escucha cómo le avisa que vino a recoger a la menor. Asimismo, en el comercial se ve cómo los reporteros lograron interceptar a la modelo y le preguntaron si tomará medidas legales, a lo que ella respondió: “Estarán cara a cara en la conciliación”.

Anthony Aranda bloquea comentarios en sus redes tras ampay

El exbailarín de Reinas del show Anthony Aranda decidió quitar la opción de comentarios en sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram para evitar recibir insultos y demás tras ser captado con Melissa Paredes en situaciones compremetedoras.

Anthony Aranda, bailarín ampayado con Melissa Paredes, bloquea sus redes sociales ante críticas. Foto: captura Instagram

Antes que ocurriera todo el escándalo se veía cómo Aranda publicaba tiktoks y videos junto con ella y le dedicaba mensajes. “Ayer disfrutamos mucho la gala, se logró, ganamos la sentencia. En lo personal me encantó nuestro performance… Quiero agradecer a Melissa Paredes, que esta gala me enseñó más ella a mí, porque teníamos que actuar y fui su alumno”, escribió en la plataforma.