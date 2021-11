‘Nelly Olson’ de La familia Ingalls revela que Michael Landon era “loco, malo y peligroso”

La actriz Alison Arngrim, quien interpretó a la engreída Nelly Olson en el clásico de los 70 Little house on the prairie (La familia Ingalls, en Latino América), calificó de “loco, malo y peligroso de conocer” al recordado protagonista Michael Landon, en declaraciones publicadas el lunes 8 de noviembre por el tabloide británico Daily Mail.

La artista de 59 años describió al desaparecido actor estadounidense como una persona “maravillosa”, pero aseguró que también era “maniaco, alcohólico, fumador y terrible contador de chistes”.

¿Qué dijo Alison Arngrim sobre Michael Landon?

Entrevistada durante un homenaje a Bob Hope en el Museo de Hollywood, Alison Arngrim manifestó sobre Michael Landon: “Me llevé muy bien con él. Sin embargo, siempre he dicho que era una persona extraordinariamente excéntrica, notable y loca”.

“La gente piensa en él como un granjero sano, pero era más loco, malo y peligroso de conocer. Bebía, fumaba y contaba chistes terribles”; comentó.

Según explicó, el actor poseía un “tipo de energía creativa maníaca las 24 horas del día, los siete días de la semana”. “Me imagino que pudo volver loca a mucha gente”, agregó.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, sus nueve temporadas nos mostraron el amor de una familia liderada por Charles Ingalls - Crédito: NBC

Alison Arngrim respalda a Karen Grassle, protagonista de La familia Ingalls

Consultada sobre lo que Karen Grassle, actriz que dio vida a Caroline Ingalls, escribió en su libro Bright lights, prairie dust: reflections on life, loss, and love from Little house’s ma’, denunciando que Michael Landon se negó a pagarle un salario equitativo aduciendo que merecía ganar lo mismo que los actores infantiles, Alison Arngrim se limitó a describir las memorias de su excompañera como “justas”.