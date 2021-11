Jossmery Toledo recuperó su maleta en Europa, pero vuelve al Perú: “Arruinaron mi viaje”

La expolicía Jossmery Toledo causó preocupación a sus seguidores luego de que contara que perdió su equipaje en España¿ durante un tour que planificó por todo Europa. Contó con lágrimas que regresaría al Perú debido a que se había quedado sin dinero para pagar su estadía en ese país y acusó a la aerolínea Iberia de haberla perjudicado.

“He venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”, expresó la influencer.

“Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú. De verdad que es ofuscante, estresante”, agregó al borde del llanto.

Sin embargo, a pocas horas de haber realizado su denuncia en las redes sociales, Jossmery Toledo anunció que le devolvieron su maleta con su dinero. “Hasta que por fin, después de casi tres días, he recuperado mi maleta, agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras”, expresó.

Aseguró que la aerolínea Iberia cuenta con varias denuncias en su contra por casos similares . “He leído mensajes de muchas personas que les sucede lo mismo, es lamentable que nos estén retrasando. En mi caso, me arruinó mi viaje”, sostuvo.

Jossmery Toledo regresará al Perú

Pese a que pudo obtener sus pertenencias, afirmó que volverá al Perú, pues sintió que ha atravesado por una “mala racha” y quedarse en España sería “forzar algo que no se da”.

“ Ya planificaremos otro viaje, esto salió mal. He tenido que comprar mis pasajes, así no hay manera de que me siga quedando. Tenía previsto quedarme hasta el 20 de noviembre”, dijo Jossmery Toledo.

¿Cómo recuperó su maleta Jossmery Toledo?