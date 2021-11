Mucho se ha hablado sobre la eterna rivalidad entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez, ambas conductoras y exesposas del fallecido gerente de televisión Javier Carmona. Aunque ya han pasado aproximadamente quince años de rumores de engaño o infidelidad, el último sábado 6 de noviembre muchos usuarios recordaron la enemistad de las presentadoras de América TV, quienes estuvieron presentes, pero por separado, durante la Teletón 2021.

En esta actividad benéfica, la mamá de Ethel Pozo dio pase a los conductores de En boca de todos. En pantallas solo aparecieron Ricardo Rondón y Maju Mantilla. No obstante, Tula Rodríguez salió en otro segmento junto a la Chola Chabuca. Este escenario trajo recuerdos de la Teletón del 2019 cuando se habló sobre el veto que puso Gisela Valcárcel a la actriz, ya que esta nunca apareció en el evento sin fines de lucro.

Muchos se preguntan qué es lo que realmente sucede entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez : ¿hay enemistad? ¿odio? ¿venganza? ¿infidelidad? Aquí les contamos cómo nació la rivalidad entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez.

Así inicio la enemistad entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez en sus inicios siempre manifestó su admiración por Gisela Valcárcel y ni bien tuvo la oportunidad le siguió los pasos en la conducción. La actriz empezó a trabajar como presentadora en la década del 2000 en Global TV. Este trabajo la ayudó a conocer a empresarios, conductores, gerentes y más personas ligadas a los programas de televisión y fue así que conoció a Javier Carmona, quien en aquella época era esposo de Valcárcel. A los pocos meses de haberse conocido, se especularon rumores de una relación.

¿Cómo fue la separación entre Gisela Valcárcel y Javier Carmona?

Luego de haberle pedido tres veces matrimonio, Gisela Valcárcel y Javier Carmona se casaron en octubre de 2006. El enlace culminó al siguiente año cuando el gerente y Tula Rodríguez fueron captados bailando la canción “Que levante la mano” en una fiesta de preventa de América Televisión. Valcárcel envió un comunicado sobre su separación un día antes del evento.

Tula Rodríguez niega haberse metido en la relación de Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez y Javier Carmona se volvieron inseparables desde aquella fiesta en 2007, ya que la pareja hizo “clic”, como lo dijo en su momento la conductora de En boca de todos, y fruto de eso nació su hija Valentina en noviembre de 2008. En entrevista con Magaly Medina, Rodríguez aseguró que el gerente ya estaba separado cuando inició su relación con él. “Yo sería incapaz de meterme en la relación de alguien” , dijo en 2011.

¿Gisela Valcárcel asegura infidelidad de Carmona con Tula?

Durante una entrevista en mayo de 2019 con RPP, Gisela Valcárcel contó lo duro que fue para ella enterarse de que su matrimonio con Javier Carmona llegó a su final, ya que este se había enamorado de Tula Rodríguez.

“ Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo se enamora de otra, y que luego me entero públicamente, fue muy doloroso ”, comentó.

“La única vía que yo he tenido en esta tierra para afinarme con ellos y entenderlos y no tener nada en mi corazón y desearles lo mejor, y de verdad poder hablar de esto sin que me duela, fue el ponerme en los zapatos de ellos (Tula y Javier). Yo creo que a mí no me quisieron hacer daño, simplemente fallaron”, agregó.

¿Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez de la Teletón?

En 2019 se armó un escándalo por la ausencia de Tula Rodríguez a la Teletón. Según Magaly Medina, Gisela Valcárcel vetó a la exbailarina. Ante esto, la conductora salió a desmentir la versión de la figura de ATV.

“Yo jamás he negado que esté a mi lado ni Tula ni nadie por algo que es demostrable, todos los días trabajo en el mismo canal con ella y con más personas. ¿Sabes, Magaly? Si te estoy llamando, es porque este evento supera nuestros egos televisivos”, expresó la figura de América TV en entrevista telefónica con Medina.

“Hubo un problema entre América TV y ProTV. América le encargó el inicio de la Teletón. Me cuentan que ellos querían que Tula Rodríguez esté en el primer desfile. Alguien dice esperen, la idea de la Teletón se va a desvirtuar, se van a distraer si Tula y Gisela desfilan juntas... No sé por qué me han metido en algo tan feo y mezquino. Si alguien quiere la foto de Tula y mía mañana me la hago”, explicó en aquel entonces Valcárcel a RPP.

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez no son amigas

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez nunca fueron amigas, incluso la conductora de Reinas del show contó que no habla con su colega hace doce años y no tiene por qué hacerlo.