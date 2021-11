Gisela felicita a Isabel Acevedo tras coronarse como la Reina del show: “Merecido premio”

Gisela Valcárcel se pronunció en redes sociales para comentar sobre lo que fue la última gala de Reinas del show 2. La noche del sábado 6 de noviembre, el reality llegó a su fin luego de una intensa competencia que dejó inolvidables presentaciones en la pista de baile.

La ganadora absoluta del concurso fue la bailarina Isabel Acevedo, más conocida como la ‘Chabelita’, y la conductora de televisión no pudo dejar de felicitar el triunfo de la participante.

“Hemos vivido una gala final en la que muchos se han emocionado hasta las lágrimas. La ganadora es Isabel Acevedo Arenas quien tuvo presentaciones impecables. Bravo Isabel, merecido premio a la constancia, esfuerzo, trabajo y por supuesto talento”, rezaba la publicación de la presentadora.

Junto al sentido mensaje, Valcárcel publicó un video que incluía una de las últimas presentaciones de Isabel, en la cual danzaba un mix de temas peruanos como “Cholo soy” y “Tukuy kusun”, apoyada por la potente voz de Ruby Palomino.

En el clip publicado por la conductora, también se leen los comentarios de los espectadores sobre el buen desempeño de la bailarina y su contento porque se haya convertido en la ganadora.

“Ella y Jimy García (su pareja de baile) nos hicieron vibrar con cada presentación y el público no se hizo esperar con miles de comentarios sobre La Gran Final. ¡Aplauso para la gran Ruby Palomino!”, acotó en el texto.

Gisela Valcárcel agradece a su equipo de producción

El mensaje de Valcárcel en redes sociales no dejó de demostrar la gratitud de la conductora de televisión hacia el equipo técnico que hizo posible la realización y transmisión de la última gala.

“Quiero saludar también el gran trabajo del Equipo de Gala del show, impecable. La producción de cada espectáculo requiere de mucha pasión y disciplina. ¡Bravo equipo! ¡Gracias!, mil gracias a todos”, finalizó la conductora.

¿Qué decían los comentarios sobre la presentación de Isabel Acevedo?

En el video publicado por Gisela Valcárcel en redes sociales se podían leer los comentarios del público sobre sus impresiones respecto a la performance de Isabel Acevedo que inició con el tema “Cholo soy”, interpretado por Ruby Palomino. Uno a uno van pasando las palabras que reflejan el contento de los usuarios con la ganadora del reality.

“Wow, qué orgullo, que bueno ‘Chabela’ que le des prioridad a tu talento”, “Bien merecida su corona, me encantó su presentación”, “Me puso la piel chinita, me hizo sentir más peruana. Bravo, espectacular”, “Lo mejor de la noche, me encantó hasta las lágrimas”, ”Espectacular, me dejó impresionada”. “Qué magnífica presentación, por Dios estaba perfecto todo”, expresaban los internautas.