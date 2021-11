La casa de la infancia de George Harrison en Liverpool está en subasta

La casa de la infancia de George Harrison en Liverpool, en donde aprendió a tocar la guitarra, será subastada durante el próximo 30 de noviembre. Este recinto es importante dentro de la historia de la mítica banda británica, ya que este fue el lugar en el que él, John Lennon y Paul McCartney ensayaban sus primeras canciones.

El fallecido guitarrista de The Beatles se mudó con su familia cuando tenía 6 años a 25 Upton Green, específicamente al área de Speke de la ciudad en 1949. La noticia ha dado la vuelta al mundo y los fanáticos de la banda esperan atentos el desenlace.

Esta es la propiedad en 25 Upton Green en la que George Harrison creció y ahora está en venta.

¿Por qué es tan valorada esta propiedad?

La casa fue el escenario de los primeros ensayos para la banda previa de los miembros de los Beatles cuando eran adolescentes, The Quarrymen. Asimismo, fue donde Harrison aprendió a tocar la guitarra, antes de que él y su familia dejaran la casa en 1962, justo cuando The Beatles empezaba a ganar fama y lanzar sus mejores éxitos como ‘Take Good Care Of My Baby’.

La casa posee una historia interesante. Después de ser comprada por un fanático de los Beatles por US$ 211.422 en 2014, la casa ahora está en subasta nuevamente con un precio de US$ 217.088 como mínimo. “George habrá aprendido a tocar la guitarra en esta casa y las fotos del grupo reunido allí a principios de la década de 1960 son increíbles de ver”, comentó Paul Fairweather, el subastador a cargo.

Infomación de la subasta

Omega Auctions, entidad encargada de la subasta, ha hecho pública la noticia a través de su sitio web, donde se puede leer que esta es la antigua casa de la infancia de George Harrison. George y su familia se mudaron a la propiedad en 1950 cuando él tenía solo 6 años.

George Harrison en su casa de 25 Upton Green, Speke.

Allí, la familia Harrison vivió 12 años en total. Además, señala que la ca casa se convirtió en un lugar de ensayo habitual para The Quarrymen y, posteriormente, para una de las bandas más prestigiosas de la historia del rock: The Beatles.

“Aún se conservan una serie de características originales de la época de George en la propiedad, como la bañera, el lavabo, algunas puertas originales, los rieles para colgar en los armarios y las dependencias con puertas y decoración originales. Además de esto, el vendedor también incluirá una gran unidad de tocador de cocina que se encontró en las dependencias y que originalmente estaba en la cocina cuando George y su familia vivían allí”, señala el portal.

La subasta se hará online, por medio de Omega Live, el portal de subastas en vivo por internet de Omega Auctions. El evento comenzará al medio día en Inglaterra (5.00 p. m. hora peruana). Se puede encontrar toda la información necesaria https://www.omegaauctions.co.uk/ y en las redes sociales de la organización.