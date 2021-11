Gabriela Herrera sobre Reinas del show: “La final estuvo merecida para cualquiera de las tres″

El reality de baile de Gisela Valcárcel siempre trae muchas sorpresas y, con ello, nuevos personajes que llegan a ser muy queridos por el público. Gabriela Herrera es uno de ellos, ya que llegó a la competencia con unas pocas apariciones en televisión en uno que otro concurso de baile, pero que desde la primera gala emocionó a más de uno al incursionar como la artista reconocida.

Sin embargo, no todo fue color de rosa: varias compañeras confundieron su personalidad segura con arrogancia. Sus 20 años de edad son un arma de doble filo porque, así como asombra el talento que derrocha, también le sirve para que algunos aseguren que no tiene la experiencia suficiente para estar en el reality Reinas del show.

El último sábado 6 de noviembre, Gabriela Herrera no solo llegó hasta la final de la segunda temporada del programa de baile más visto de los sábados, sino que fue la segunda mejor artista del show. De esa forma, calló la boca de muchos de sus detractores y cautivó con cada detalle de sus presentaciones a los jurados, quienes no dudaron en elogiarla por sus dotes. La bailarina no tuvo reparo en mostrarse feliz de alcanzar dicho logró, así como sus ganas por regresar a la pista de baile lo más antes posible para su revancha.

- ¿Qué has aprendido de Reinas del show 2?

Aprendí que todo esfuerzo vale la pena y trae su recompensa. Si bien no gané la corona, me quedo con los lindos momentos guardados en mi corazón. Como lo dije, para mí es un sueño cumplido llegar a mis 20 años y bailar con quienes más admiraba de pequeña.

- ¿Por qué fue tan especial el vestido que usaste el día de la última gala en Reinas del show 2?

Porque ese fue mi sueño desde chica. Justo Gisela Valcárcel lo contó. Desde muy niña veía el programa y siempre pensaba: ‘Algún día quiero llegar a bailar en ese escenario’. Por todo eso es que me emocioné hasta las lágrimas porque no ha sido un camino fácil, sino de mucho trabajo y esfuerzo constante.

- ¿Esperabas a llegar hasta la final de Reinas del show 2?

De hecho, siempre creí en mí misma y mis capacidades. Durante toda la competencia traté de no enfocarme en mis contrincantes porque esta temporada fue de las más fuertes. Siempre estuve pensando únicamente en mi propósito.

- ¿Te gustaría estar en un reality de completencia?

Definitivamente sí. Algunos no lo saben, pero hace un tiempito también fui ‘combatiente’ y siento que saqué mi lado más competitivo. Debo reconocer que soy súper picona (risas) y me gustaría volver a revivir eso.

- ¿Cuál es tu género musical favorito?

Me gusta mucho la música urbana.

- ¿Cómo llegaste a a danza?

Mi mamá dice que desde que yo nací ya bailaba. Siempre tuve claro qué es lo que quería hacer. Por eso, siempre supe que quería bailar y me preparé en diferentes escuelas.

- ¿Crees que Isabel Acevedo merecía la competencia?

Yo considero que todas las finalistas merecíamos ganar. Todas las competidores hemos sido testigos del compromiso e intensidad que cada una le ha puesto a la competencia. Por eso, pienso que la final estuvo bien merecida para cualquiera de nosotras tres.

- ¿Qué opinas de Tilsa Lozano como jurado del reality de baile?

Particularmente, a mí me encanta Tilsa. Considero que ella tiene un criterio diferente a los demás jurados que se enfocan en la danza. Ella va por el lado del show. Nadie necesita ser profesional en la danza para dar tu opinión con criterio. Más aún si eres parte de este medio y creo que ella conoce bastante de eso.

- ¿Qué proyectos tienes después de Reinas del show 2?

Gracias a Dios, Reinas del show ha cumplido su propósito. Me ha servido como vitrina y, aunque no les puedo adelantar mucho, sé que pronto me volverán a ver. Se vienen proyectos bien bonitos, con la bendición de Dios.

- ¿A quién admiras?

Admiro muchísimo a mi madre porque gracias a ella soy todo lo que soy ahora. La educación y los valores que me inculcó fueron fundamentales para forjar mi carácter hoy en día. Fue la primera que confió en mí cuando lo único que tenía eran sueños y nunca me cortó las alas. Gracias a ella estoy aquí ahora.

- ¿Qué significa la familia para ti?

Mi familia es lo más importante que tengo en mi vida. En pocas palabras, son mi motor y motivo para hacer todo lo que hago y seguir cumpliendo mis sueños.