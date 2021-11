Estrella Torres se despide de su amigo fallecido con un video de TikTok

La exintegrante de Puro Sentimiento Estrella Torres conmovió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una dedicatoria donde se despedía de un amigo cercano, quién falleció el último 7 de noviembre.

Compartió un video creado en la plataforma TikTok donde sale acompañada de su amigo y actúan para un sketch con la temática “cuando tu amigo ya no quiere seguir tomando, pero tú sí”. En la grabación, se aprecia la complicidad entre ellos.

“Nos llevas la delantera amigo, te extrañaremos Toñito, eres un ángel que nos cuida ahora. Te quiero mucho” , es uno de los mensajes que la cantante adjuntó junto a la grabación. Asimismo, en la otra historia de Instagram critica el nivel de inseguridad ciudadana que hay hoy en día. “¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué la gente es tan despiadada? Maldita delincuencia. Ya basta” , expresó en otra historia.

Actualmente se viene investigando el caso. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del domingo. Las diligencias policiales revelaron que el lugar donde ocurrió el homicidio es un departamento, donde las víctima vivía junto a un amigo más.

Estrella Torres asegura no haber sido infiel

La cantante de cumbia, Estrella Torres se encuentra en un buen momento de su carrera al lanzarse como solista, pero también en el aspecto sentimental, ya que se encuentra saliendo con el modelo fitness Kevin Salas.

“Cómo estamos en estos tiempos de Melissa, en los que se termina y no se avisa, ¿Tú si le avisaste a Tommy (sobre la ruptura)?”, le preguntaron durante una entrevista para Magaly TV.

“Es que no avisé públicamente, pero sí, obviamente, sí hubo un término de una relación. No puedo decir fechas porque eso lo sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada, no dije que estaba soltera” , detalló.

Hermana menor de Estrella Torres sorprendió en La voz kids

Durante la etapa de audiciones a ciegas en La voz kids, se presentó la hermana menor de la cantante Estrella Torres para demostrar que el talento musical es de familia. Interpretó el tema “Antes de ti”, de Mon Laferte y encantó al jurado.

“Tienes una voz con gran potencia. Espero que, de aquí a lo que te falta crecer, sigas cultivando esa voz de la manera correcta como tu hermana”, comentó Daniela Darcourt. Luego la pequeña reveló que era pariente de la exintegrante de Corazón Serrano. Por lo que, la salsera invitó a Estrella a cantar en el escenario.