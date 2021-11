Yaco Eskenazi sobre EEG Puerto Rico: “Los peruanos no dieron ningún centímetro al rival”

Esto es guerra finalmente concretó la competencia entre los participantes de Perú y Puerto Rico, que durará hasta el día miércoles. Los boricuas pisaron por primera vez los estudios de América TV en Pachacamac; sin embargo tuvieron la oportunidad de practicar el día domingo para llegar con más cancha el primer día de enfrentamiento.

Vuelve a ver todas las incidencias del esperado versus de EEG contra guerreros Puerto Rico. Foto: captura de América TV

Fue una noche llena de sorpresas, emociones y mucho vigor, ya que ambos equipos ansían levantar la copa y celebrar la victoria. Patricio Parodi, al comienzo del programa, dio un mensaje a los ‘combatientes’ peruanos: “La casa se respeta”, expresó. Con esa mentalidad empezaron a jugar.

El coach del dream team y ex chico reality Yaco Eskenazi estuvo presente para alentarlos al encabezar la delegación ingresando con la bandera peruana y no dudó en dedicar unas palabras de aliento antes de comenzar. Además, les recordó que están luchando en su casa y tienen que defenderla; asimismo, supo reconocer que el equipo contrincante es fuerte, por lo que representa un rival considerable a no perder de vista.

“El nivel de Puerto Rico es alto, pero hoy los ‘guerreros’ peruanos no dieron ningún centímetro al rival porque empezaron el programa con la consigna de que tenían que demostrar que son locales y tienen que llevarse esa copa arrasando”, expresó el recordado capitán de los ‘leones’ de la primera temporada de Esto es guerra.

Por otro lado, destacó la adrenalina y estímulo que un jugador siente cuando está jugando dentro su territorio. ”Traté de transmitir a Patricio, Pancho, que sientan que siendo locales tenemos que salir con todo y sentirnos seguros de que estamos en casa”, finalizó el esposo de Natalie Vértiz.

¿Quiénes fueron los convocados para esta competencia internacional?

Los ‘guerreros’ seleccionados para representar al Perú fueron 11. En el equipo de los hombres estuvieron Patricio Parodi, Hugo García, Said Palao, Facundo González, Jota Benz, Matías Ochoa.

perú obtiene 100 puntos en esto es guerra

Por otro lado, en el de las mujeres jugaron Azul Graton, Melissa Loza, Ducelia Echevarría y Allison Pastor. A pesar de que fue una competencia reñida, EEG Perú logró colocarse como ganador del primer día con 350 puntos, mientras que los boricuas alcanzaron solo 150 puntos.

Esto es guerra Puerto Rico entrenó en los estudios de Pachacamac

Durante el fin de semana pasado, ambos equipos calentaron motores en el circuito de entrenamiento de Pachacamac. Los deportistas boricuas aprovecharon para familiarizarse con los diferentes desafíos que les tocó enfrentar este día.

“Han entrenado su físico a más no poder y no tengo duda de que esos chicos han llegado aquí a matar (…). Van a tener cinco días para competir, lo cual permite aclimatarse a la competencia, al ritmo, a los juegos”, dijo Mario Irivarren.