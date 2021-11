Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico: ¿por qué se enfrentaron los conductores?

A pocas horas del encuentro de Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico, que se llevará a cabo este lunes 8 de noviembre a las 7.00 p. m. por la señal de América TV, te contamos todos los detalles de la rivalidad entre los conductores de ambos programas: Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz, Diane Ferrer y José Figueroa.

José Figueroa: Hicieron ceviche a Esto es guerra

A inicios de setiembre, tras la derrota de Esto es guerra en México, el conductor José Figueroa de Guerreros Puerto Rico lanzó un comentario que originó el polémico enfrentamiento entre ambas producciones.

“Con toda la selección, todo el mundo saludable, estaba hasta Hugo y los convirtieron. ¿Sabe en qué? ¡En ceviche! Con limoncito, qué rico”, dijo el animador provocando las risas de los presentes.

Diane Ferrer: “Esto es guerra, la vergüenza nacional”

“Vamos a hablar de la vergüenza nacional”, inició la conductora Diane Ferrer al hablar de Esto es guerra. “Ha habido una barrida como la que nosotros le dimos a Perú, pero ellos decían ‘no, que no enviamos nuestros mejores guerreros, ahora que vamos con México vamos con los top’, y vuelven y pierden con sus guerrero top”, agregó.

Johanna San Miguel: “José Figueroa no sé quién eres”

“Si ustedes existen es por nosotros... Como dicen que nos hicieron cevichito. Vamos invitar a los chicos de Puerto Rico, que vengan doce participantes para que prueben nuestro rico ceviche”, dijo la presentadora de Esto es guerra.

Luego en otra ocasión, Johanna San Miguel se dirigió al conductor de Guerreros Puerto Rico. “Me alegro mucho que sepas mi nombre y apellido, yo no sé el tuyo, tampoco me importa. No me interesa porque no sé quién eres. Tu compañera a la que no le dejas hablar absolutamente nada, porque la cortas constantemente, qué diferencia contigo Piero realmente porque acá hay una dupla”, expresó.

Johanna San Miguel le respondió al conductor de Guerreros Puerto Rico

La presentadora de Esto es guerra aseguró que ya no le afectan las críticas y apodos debido a que trabajó en un programa cómico. “Después de haber estado en Pataclaun y que me hayan dicho todo lo que se puedan imaginar, donde yo me burlaba de mí misma, en realidad tengo una correa”, le respondió.

José Figueroa llama “loca” a Johanna San Miguel y “bufón” a Gian Piero Díaz

El conductor José Figueroa causó polémica al llamar “loca” a Johanna San Miguel. “Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia, (...) y como eres loca, para las locas tenemos la medicina, no te preocupes que esto te va a llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás”, señaló.

“¿No le permito hablar? (a su compañera). Ella tampoco permite hablar al bufón”, dijo en referencia a Gian Piero Díaz.

Diane Ferrer tampoco se quedó atrás

La conductora de Guerreros Puerto Rico le respondió a Johanna San Miguel, quien aseguró que ella parecía la modelo del programa. “Puedo ser modelo, puedo ser conductora y si quieres me pongo el uniforme y también puedo ser guerrera... A mí lo que me molestó un poco es que digan que somos el plato de segunda mesa. Si dicen que no seamos soberbios, eso es soberbia.”, sostuvo.