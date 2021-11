Esto es guerra: todas las veces que el reality se ha enfrentado a equipos de otros países

Esto es guerra, programa reality de América TV, ya lleva casi una década en la pantalla chica formando parte del hogar de miles de peruanos que sintonizan diariamente uno de los programas más populares de la televisión nacional.

El origen del reality de América TV

Comenzó en el año 2012 con un equipo de concursantes que no eran tan conocidos y recién cuando formaron parte de EEG consiguieron la apertura de puertas para nuevos proyectos y ahora se han consolidado como personajes del espectáculo, ya que incluso son reconocidos por nombre propio. Algunos de los más reconocidos son Yaco Eskenazi, primer capitán del equipo de los ‘leones’, Natalie Vértiz, Nicola Porcella, Gino Pesaressi, Melissa Loza y Angie Arizaga.

Una de sus competencias directas era Combate, otro programa de retos, pero del grupo ATV, líder en sintonía. Sin embargo dejó de existir a finales de diciembre de 2018. Las duplas de conductores de ambos exitosos programas eran Johanna San Miguel y Matías Brivio, En Esto es guerra, y Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, en Combate.

Sin embargo, lo que sorprendió fue cómo se fusionaron los conductores, ya que actualmente Gian Piero conduce Esto es guerra junto con Johanna San Miguel. Además, cuentan con una nueva generación de chicos reality, pero preservan a algunos de los originales, como Melissa Loza y Angie Arizaga.

El formato sigue siendo el mismo, pero ahora han innovado al incluir una sección de una miniserie llamada La academia, estrenada el 21 de septiembre pasado. Esta nueva secuencia ha causado controversia, pues algunas escenas han sido catalogadas como inapropiadas al emitirse durante horario familiar. Ahora, los chicos reality demuestran su lado actoral al representar romances y dramas ficticios entre ellos mismos.

Esto es Guerra vs. Guerreros México

En septiembre de este año, un equipo de Esto es guerra viajó hasta las instalaciones de los estudios de Televisa, en el país azteca, para competir contra Guerreros México. Sin embargo, en el primer día de competencia se vio cómo los dueños de casa obtuvieron el triunfo ante sus pares peruanos con una gran diferencia en el marcador.

El equipo estuvo compuesto por Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría, Patricio Parodi, Jota Benz, Melissa Loza, Alejandra Baigorria, Facundo González y Rosángela Espinoza.

En la primera fecha, Guerreros se impuso con 900 puntos mientras, que Perú quedó con solo 550. Sin embargo, ocurrieron varios imprevistos en la competencia. Uno de los más fuertes fue la lesión que sufrió Patricio Parodi por el sobreesfuerzo, pues quedó impedido de seguir participando en la segunda fecha.

“Tenemos sentimientos encontrados: por un lado, la adrenalina de la competencia, y por otro, el tema de que nuestros competidores se han lesionado. Haber practicado un día antes hasta la una de la madrugada simplemente nos está pasando factura. Y a eso le sumamos el tema de la altura. Pero es parte de un enfrentamiento”, dijo Gian Piero Díaz.

Al final, el equipo peruano perdió y Guerreros levantó la copa de la competencia internacional. Uno de los hechos que más sorprendió fue cómo Nicola Porcella, quien formó parte del programa mexicano en la última temporada, desde un comienzo dio varios mensajes inspiradores a su equipo. “Jamás he visto competidores de la calidad de ustedes, del corazón que entregan. Créanse lo que son, créanselo hoy día y demuéstrenles que no necesitan tener ocho años en realitys para ser el mejor”, comentó airoso.

EEG Puerto Rico: su mala relación con el equipo boricua

En marzo de este año, Hugo García, Nicola Porcella e Israel Dreyfus fueron los representantes masculinos peruanos que viajaron hasta Costa Rica para competir e intentar traer la copa a casa. “Me encanta porque se están juntando tres amigos bajo esa situación tan fuerte”, expresó la presentadora. “Nicola, vamos con todo. Eres icónico en Esto es guerra. Israel es esencia de Combate y se están yendo los tres a representarnos” , agregó.

Por su parte, Gian Piero Díaz destacó la presencia internacional de Israel Dreyfus. “Él solo compite fuera”, aseguró a modo de broma. “Él estuvo en Colombia y campeonó junto con Jota (Benz)”, indicó el conductor en alusión a su participación en Guerreros Colombia en 2019.

La enemistad entre los conductores de ambos países

Sin embargo, lo que destacó en estos últimos meses fue cómo los conductores de ambas sedes se criticaron en varias ocasiones e incluso se burlaron del otro con varios apodos y adjetivos calificativos acrecentando la tensión para el nuevo enfrentamiento que tendrán los equipos este 8 de noviembre.

Primero, José Figueroa, conductor de Guerreros Puerto Rico, calificó de “loca” a Johanna San Miguel luego de que ella arremetiera contra los boricuas llamándolos “soberbios”.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces, es una momia , (…) y como eres loca, para las locas tenemos la medicina (una camisa de fuerza), no te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás”, arremetió Figueroa.

Este comentario causó la indignación de varias figuras televisivas, como Natalie Vértiz y Alejandra Baigorria, quienes mostraron su apoyo a la popular ‘Mamá Leona’.

Y ahora último, como cereza del pastel, los conductores puertorriqueños se burlaron de la alteración del equipo peruano al ver que varios competidores habían tenido lesiones graves, como la de Alejandra Baigorria, quien tuvo que ser operada de emergencia.

“Nosotros no tenemos problemas, en realidad. Ellos son los que dijeron que querían seis”, dijo Diane Ferrer. “Vamos siete y cinco. Lo que ellos digan para que no haya excusa”, agregó en tono de crítica. José Figueroa, el coconductor, también se pronunció diciendo: “Nosotros podemos llevar a este batallón si ustedes quieren” .

Ahora, dentro de unas horas, ambos equipos volverán a reunirse para competir una vez más. A todo este preámbulo se suma la sorpresa de que Yaco Eskenazi será el coach del equipo peruano. Por este motivo, esperamos que tanto conductores como participantes puedan limar sus asperezas para que no afecte en su rendimiento y se dé una competencia limpia con el espíritu de jugar en equipo.