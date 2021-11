Esto es guerra: ‘guerreros’ y ‘combatientes’ que fueron suspendidos tras escándalos

A lo largo de este 2021, varios integrantes de Esto es guerra protagonizaron situaciones que pusieron en jaque su permanencia en la competencia. Ellos tuvieron que ser separados del reality y estuvieron muchos meses alejados de las pantallas. En esta nota, repasamos tres escándalos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ que generaron rechazo en los televidentes.

Karen Dejo, Mario Irivarren y Luana Barrón

Los participantes fueron los grandes ausentes en una de las ediciones de enero. El motivo fue haber participado de reuniones sociales en pleno estado de emergencia.

En ese sentido, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz explicaron por qué fueron separados del programa.

“La responsabilidad que nosotros tenemos por estar parados frente a sus pantallas es muy grande y de ninguna manera vamos a permitir que ese respeto hacia las normas y las reglas, que es tan importante en el día a día y más aún en una situación como esta, se rompa. Jamás lo vamos a permitir”, dijo el conductor.

“Los tres fueron sancionados por la producción porque no han seguido las reglas que Esto es guerra tiene”, agregó la presentadora de televisión Johanna San Miguel.

Los modelos no estuvieron presentes en el programa al ser sancionados por la producción. Foto: composición

En febrero, Mario Irivarren protagonizó un nuevo escándalo al desobedecer la inmovilización social. Él y Vania Bludau fueron intervenidos en una casa de Punta Hermosa, en el donde agredieron verbalmente a los efectivos policiales.

“Es secuestro, sí. Apunta el nombre... ustedes todos se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”, increpó la modelo a los agentes del orden.

“ Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”, dijo Irivarren.

No obstante, meses después, el chico reality reapareció en Esto es guerra, se disculpó públicamente e ingresó a la competencia.

Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González

En abril de este año, ProTV emitió un comunicando informando la suspensión indefinida de Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González del reality de Esto es guerra. Ellos fueron captados en una fiesta en Cieneguilla que terminó con una intervención policial.

“Todos los concursantes de EEG están obligados a cumplir las normas de conductas establecidas por nuestra empresa”, decía el texto donde anunciaban la desvinculación de los competidores.

“Queremos reiterar que en ProTV no somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país y siempre seremos respetuosos de las normas establecidas por nuestras autoridades, para combatir el terrible COVID-19, por lo que no dudaremos en tomar las medidas pertinentes como lo venimos haciendo”, añade el comunicado.

Pro TV confirmó la suspensión indefinida de chicos reality. Foto: captura América TV

En junio, Rodríguez y González retornaron al programa y se disculparon por no haber acatado las normas para evitar el avance de la COVID-19.

“Es emocionante reencontrarse con todos los compañeros (...) Estuve al comienzo muy mal, nunca había enfrentado una situación así, nunca. Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada, estuve así por tres semanas. Gracias a mis amigos, mi familia y fans que me apoyaban me fui dando cuenta que cometí un error. No tomé una buena decisión”, expresó el joven.

Los competidores admitieron su error y lamentaron no haber sido un buen ejemplo para sus seguidores. Foto: captura América TV

Mario Hart y Elías Montalvo

Mario Hart y Elías Montalvo fueron sancionados tras protagonizar una pelea durante un juego a inicios de setiembre. Los competidores de Esto es guerra estuvieron a punto de agredirse físicamente, por lo que tuvieron que ser separados.

“Ante los hechos ocurridos hoy en el juego ‘Frase escondida’, los competidores Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de inmediato por la producción. Es por eso que ambos no aparecieron más en el desarrollo del programa”, se lee en el comunicado que envió la producción a los medios.

Tiempo después, volvieron al juego para continuar con sus respectivos equipos.