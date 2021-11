Elías Montalvo desmiente supuesta relación con productor de EEG, Peter Fajardo

Este lunes 8 de noviembre, el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, emitió una serie de capturas de un video donde aparecen Elías Montalvo y Peter Fajardo. Según ‘Peluchín’, el productor y el competidor de Esto es guerra habrían tenido una breve relación amorosa en el último tiempo.

Este rumor había comenzado a surgir desde hace algunos días, pero ninguno de los implicados se había pronunciado al respecto hasta hoy. Fue el propio tiktoker quien respondió a través de dicha plataforma para desmentir dicha versión de forma tajante, aunque con bastante buen humor.

Elías Montalvo comenzó a recibir diversos comentarios de sus seguidores en TikTok, tras conocerse los videos emitidos por Amor y Fuego. Uno de estos mensajes fue una pregunta directa y clara pidiéndole una respuesta acerca de su vínculo con Peter Fajardo.

“No hay, ni habrá”, explicó el integrante de Esto es guerra. No obstante, Elías también siguió respondiendo a los distintos ataques que recibía a través de TikTok. De razón que no te botaron, si estás con el dueño del circo”, le escribieron; ante ello, Montalvo respondió en broma: “recién me entero”.

Elías Montalvo respondió sobre su relación con Peter Fajardo. Foto: captura Amor y Fuego

Peter Fajardo fue invitado como jurado especial en la final de Reinas del show

Pese al rumor, Peter Fajardo hizo caso omiso a dichas versiones y se hizo presente en la gran final de Reinas del show. Gisela Valcárcel mostró su emoción de tener en su set al productor de Esto es guerra, quien también agradeció la oportunidad.

Peter Fajardo es el productor principal de Esto es guerra. Foto: captura América TV

Rosángela Espinoza desmiente haber filtrado videos de Peter Fajardo y Elías Montalvo

Rosángela Espinoza utilizó las historias de su cuenta de Instagram para marcar distancia sobre los videos filtrados por Amor y Fuego, los cuales señalan una posible relación entre Peter Fajardo y Elías Montalvo. La modelo aseguró que no tiene nada que ver con ello, ya que fue acusada en redes sociales de haber sido la responsable de sacar a la luz estas imágenes.

“Ahora me están echando la culpa de unos videos que se han filtrado de Peter y Elías que yo no tengo nada que ver. Utilizan mi nombre para hacerme quedar mal. Qué horror”, expresó Rosángela Espinoza.