El poder del amor: Shirley Arica rompe en llanto por verse a punto de ser eliminada

Gran momento de tensión vivió Shirley Arica en la última edición de El poder del amor, capitulo en el que los habitantes de la casa votaron para eliminar definitivamente a uno de sus compañeros. La modelo peruana fue una de las más votadas junto a Luisao Rivera de El Salvador, por lo que ambos cayeron en peligro de ser separados del programa.

Mientras se iban leyendo los votos de cada integrante, se notaba la incomodidad en el rostro de Arica. Sin embargo, el voto del público fue lo que terminó salvando a la influencer. Con 75 249 votos, la peruana se posicionó en el séptimo lugar de los más votados y logró superar a Rivera.

“(Estoy) agradecida, en realidad nunca había tenido tanto apoyo de la gente, muy contenta y gracias por dedicarme un minutos de su tiempo para votar por mí, los quiero muchísimo”, expresó Shirley a sus seguidores.

“Shirley, te has salvado una semana más. Luisao, muchas gracias”, sostuvo la presentadora del programa.

Una vez a salvo de la eliminación, la modelo rompió en llanto por haberse encontrado tan cerca de despedirse del reality. Sus compañeras optaron por consolarla, mientras el grupo de los hombres se despedía del salvadoreño.

Austin Palao lamentó la casi eliminación de Shirley Arica

El modelo peruano Austin Palao se comunicó con la casa de El poder del amor a través de una videollamada. El influencer se mostró contento por conversar nuevamente con sus excompañeros, pero también se le vio triste por ver a Shirley Arica en peligro de ser separada del programa.

“Estoy muy conmovido (...), de verdad que no lo esperaba, saber que es posible que ella se vaya me llena mucho de tristeza, de verdad, siendo una compatriota mía y hoy por hoy una amiga, me llena bastante de tristeza”, manifestó el peruano.

Luisao Rivera abandona El poder del amor

El representante de El Salvador, Luisao Rivera, fue el participante más votado para abandonar el reality y el que contó con menos apoyo del público, por lo que su salida del reality fue inevitable. Mediante aplausos y abrazos de sus compañeros, el joven modelo expresó su gratitud con el programa.

“(Estoy) bastante contento con la oportunidad que me brindaron, tanto a mi país como a El poder del amor. Gracias, esta fue una experiencia muy bonita y los voy a llevar siempre en mi corazón, gracias a la casa de los hombres igual a la casa de las mujeres, los aprecio mucho”, se despidió Rivera.