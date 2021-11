De vuelta al barrio: la historia poco conocida de Daniel Menacho para el casting de la serie

¿Alguna vez se han preguntado cómo se realizan los castings para las grandes series emitidas por canales como América TV? El joven actor de 25 años, Daniel ‘Fideíto’ Menacho, contó su experiencia sobre cómo obtuvo el papel de César Parodi en De vuelta al barrio.

Daniel habló para el programa Estás en todas sobre su peculiar anécdota. Resulta que originalmente no fue su idea ir a probar suerte, sino que fue más un acto de amistad, ya que reemplazó a un amigo suyo que no pudo hacerlo.

“Me mostré frente a la gente y tuve mucha suerte. Yo llegué a De vuelta al barrio porque, en la universidad, conocí a un amigo que tenía que hacer el casting del ‘Fideo’, el papá del ‘Fideíto’, pero era el flashback. Cuando lo presentaban lo hacían como cuando era chibolo. Y no sé qué pasó, él no pudo”, declaró.

El actor de 25 años tuvo que recursearse de diferentes formas para poder solventar diferentes gastos como la universidad. Foto: Daniel Menacho/Instagram.

“Entonces pasé un casting de un día para otro. Me mandaron unas líneas y actué en la escena en que me bajaban el pantalón. Y les gustó” , agregó. Desde entonces, se ganó el corazón de una de las producciones más populares de la televisión peruana.

Sus inicios en el teatro

Daniel ‘Fideíto’ Menacho también comentó en el programa de América TV sus inicios en el mundo artístico. Empezó a tomar clases de actuación desde muy pequeño, pues su estado físico y algunas condiciones de salud (asma y ser alérgico al cloro) le impedían participar de otros cursos en el colegio, como la natación.

Pero cuando se introdujo al mundo de la interpretación descubrió que realmente esa era su pasión y no solo una opción por descarte, por lo que decidió seguir educándose mientras crecía aunque tuvo dificultades en el camino como el no poder ingresar al taller que tenía la reconocida actriz Yvonne Frayssinet.

Asimismo, otra de sus pasiones artísticas son el rap y en especial el beatbox, además de saber tocar el ukelele y tener buena sazón para la cocina.

El incómodo momento que pasó por un suceso durante la Teletón

El joven talento fue invitado a uno de los sketches del evento benéfico anual. Sin embargo, hubo un detalle que los seguidores notaron y de un momento a otro se hizo viral en las redes sociales colocando a Daniel Menacho como un tema de tendencia.

"Comunicado" de Daniel Menacho tras lo sucedido con Mario Irivarren. Foto: Daniel Menacho/ Instagram

Se trataría que el chico reality Mario Irivarren habría empujado al actor colocándolo detrás de él cuando se encontraban en fila, para que de alguna forma no le tapara las cámaras. De esta forma, ‘Fideito’ Menacho terminó respondiendo en su cuenta oficial de Instagram sobre lo sucedido. “Porfa, no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos”, expresó para luego agregar, “Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, al ver que se encontraba en medio del ojo público.