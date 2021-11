Cachuca, de Los Mojarras, denuncia que lo sacaron de la Teletón 2021: “Ya estoy acostumbrado”

Hernán Condori, más conocido como Cachuca, reveló que fue sacado de la Teletón 2021, que se realizó el último sábado 6 de noviembre y donde participaron diferentes figuras del medio artístico, deportivo, entre otros, para incentivar a los peruanos a colaborar con esta noble causa sin fines de lucro a favor de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

El líder de Los Mojarras contó que su salida se debió al reclamo de otros músicos que, según él, condicionaron a la Teletón para que él no se presentara. Cachuca, quien luchó contra la COVID-19 tras contagiarse, lamentó que sus colegas se hayan comportado así en un evento social.

“No entiendo la actitud de algunos músicos, pues reclamaron diciendo que ‘si Cachuca toca, no me presento’ y me sacaron de la Teletón , que es un evento de ayuda social, de compromiso para los que necesitan, comentó Hernán Condori ‘Cachuca’ a Trome.

“Pero ya estoy acostumbrado a eso, tengo 40 años en la música, pero sigo entero y feliz porque el público me quiere” , agregó el conocido rockero peruano.

Cachuca fue desahuciado tras padecer coronavirus

Luego de permanecer tres meses en UCI a causa de la COVID-19, Hernán Condori contó que los doctores lo desahuciaron por las secuelas de la enfermedad.

“Confieso que tomé tres días, llamé a mis amigos, me crucé, me molesté conmigo mismo, con la vida. Por cositas familiares que prefiero dejar ahí. El artista no puede echarle la culpa a nadie, si yo estoy solo es porque yo quiero”, dijo a inicios de julio al programa Magaly TV, la firme.

Cachuca volvió a los escenarios

A pesar de los problemas que enfrenta, Cachuca celebró sus 33 años de vida artística con un concierto a mediados de julio.

“Estoy muy feliz y contento. Le da sentido a mi vida, aleja mis temores. Estoy ansioso de encontrarme con el público. No quiero ser trágico, ni decirlo como si fuese a despedirme, pero el escenario es mi vida. Voy a ponerme amoroso por mi país”, dijo a La República días antes de su presentación.