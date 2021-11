Finn Wolfhard debutará como director de largometraje

Además de la nueva temporada de ‘Stranger Things’, el actor y músico Finn Wolfhard ha revelado que está trabajando en su debut como director de largometraje. En declaraciones para el portal NME , Wolfhard reveló que su próxima producción será una ”película de terror y comedia que tiene lugar en un campamento”. El actor no se ha animado a compartir más datos del proyecto.

Hasta el momento, el proyecto no ha sido nombrado. Esta será la primera vez que Wolfhard dirige un largometraje. Sin embargo, a principios de este año, se sabe que ya escribió y dirigió ‘Night Shifts’, un cortometraje sobre el robo de una tienda que se descarrila.

PUEDES VER Stranger things 4: Netflix revela mapa de las ubicaciones icónicas de la ciudad de Hawkins

Los fanáticos de Wolfhard se encuentra feliz por los logros que Mike de ‘Strangers Things’ está logrando fuera de la serie. Su banda ‘The Aubreys’ lanzó su álbum debut “Karaoke Alone” el pasado viernes 5 de noviembre. Además, el actor ha compartido la noticia de que contará con un papel protagónico en ‘Ghostbusters: Afterlife’, que llega a los cines el 18 de noviembre.

Finn Wolfhard y la nueva película de ‘Cazafantasmas’

El actor ha compartido detalles exclusivos con el portal NME sobre su participación en la nueva edición de la saga ‘Cazafantasmas’. “Estoy en un punto en el que tengo mucha suerte de estar haciendo cosas que realmente me gustan. Me siento orgulloso de eso y espero que la gente me siga contratando, pero seguro que me estoy divirtiendo”.

Wolfhard comentó que estuvo acompañado gran parte del rodaje de la película con Paul Rudd, Sigourney Weaver y Dan Aykroyd. Según el actor de 19 años, ha sido como vivir su sueño de adolescente:

“Hoy le estaba explicando a alguien que si les contara mi historia de Bill Murray, parecería un sueño. Estaba sentado entre Bill Murray y Annie Potts en el sofá, hablando de un festival de música. Si dijera: ‘Tuve un sueño anoche en el que estaba sentado allí hablando sobre este festival con Bill Murray’, creerías que fue un sueño“, expresó para el portal de entretenimiento.

PUEDES VER Stranger things 4: Eleven volverá a escapar en medio de un caótico teaser

Admite que estar cerca de nombres tan importantes es algo a lo que ya se acostumbró, pero no da por sentadas esas oportunidades. Wolfhard trató de adquirir nuevas habilidades con solo observar a Murray en el set. “Aprendí mucho.. Fue bastante sorprendente”, dijo agradecido.