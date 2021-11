Shirley Arica tras romper con Sebastián Tamayo: “Soy más cautelosa”

Shirley Arica lleva tres meses en Turquía donde participa en el reality El poder del amor. En el programa, la peruana mantuvo una relación con Sebastián Tamayo; sin embargo, este vínculo se rompió luego de que el colombiano insultara a la modelo frente a todos sus compañeros. Tras ello, la influencer detalló que en la actualidad es muy cautelosa para elegir a la persona con quien empezar un romance y ha aprendido a ignorar a quienes la critican.

“ No me definiría como una mujer difícil ni exigente, solo más cautelosa. A la hora de escoger a alguien para ser mi pareja, observo mucho las actitudes y comportamientos con otras personas y conmigo, siento que cuando llegue el momento va a fluir sin tener que forzar nada”, aseguró para El Trome.

“Me cuesta confiar en las personas en general. No he tenido buenas experiencias en el amor, pero no significa que deba catalogar a todos por igual. Solo me cuido un poco más, pues me ha costado mucho trabajar mi amor propio”, indicó.

Shirley Arica se lleva buenas experiencias de El poder del amor

La modelo expresó que estar fuera de su país y de su familia aprendió a valorar lo que tiene y conocer más a las personas. “Me ha enseñado a valorar lo que tenemos, disfrutar lo que nos da la vida y también a aprender un poco de cada una de las personas de la casa, sus vivencias, experiencias, reacciones, cada una es un mundo distinto. Además, a ser más paciente y empática con los demás”, precisó.

¿Shirley Arica mostró su verdadera personalidad en El poder del amor?

La influencer contó que siempre se ha caracterizado por ser una persona genuina, sin filtros y real. “Lo que ustedes ven en pantalla es lo que soy en la vida cotidiana. Nunca he sido un personaje o me he comportado como tal y eso es lo más cómodo, porque no tienes que andar fingiendo nada que no sientas”, manifestó Shirley Arica.