Samuel Suárez no cree en disculpas de Mario Irivarren: “Las personas se pintan de cuerpo entero”

Mario Irivarren se ha convertido en blanco de duras críticas a raíz del empujón que le dio a Daniel ‘Fideito’ Menacho durante la transmisión de la Teletón 2021 el último 6 de noviembre. Tras este polémico suceso, el integrante de Esto es guerra se pronunció en Instagram para pedir disculpas y aseguró que su gesto fue totalmente involuntario. Sin embargo, sus palabras no lograron convencer al periodista de espectáculos Samuel Suárez.

El comunicador manifestó en su programa Instarándula que no cree en las palabras del ‘combatiente‘, sobre todo porque la actitud que tuvo con el actor de De vuelta al barrio quedó registrada en un video que ya se ha viralizado en redes sociales. “Las imágenes hablan por sí solas. Lo único que rescato del extenso comunicado que ha dado Mario son las disculpas que ha hecho en privado y que luego él se aseguró de que fueran públicas”, aseveró.

Durante la Teletón 2021, el canal de farándula Instarándula se percató el reaccionar de Mario Irivarren con el joven actor 'Fideito' Menacho. Foto: Captura Instarándula/Teletón 2021.

Respecto al post en el que Daniel ‘Fideito’ Menacho se pronuncia sobre el empujón que recibió de Mario Irivarren acotó: “Ha publicado ‘No se hagan una tormenta en un vaso de agua’ (...) ¿qué más va a decir a estas alturas?”.

Finalmente, Samuel Suárez reiteró su incredulidad en las disculpas de Irivarren con un contundente mensaje. “Las personas se pintan solitas de cuerpo entero, así te pongan su carita de tristeza y digan ‘yo soy una víctima, siempre me atacan porque soy ‘guerrerito’, a mí y a mis compañeros, estamos en la mira por cualquier cosa, yo solamente rocé’. Un aplauso, Gino Pesaressi, caballerazo”, agregó.

Las disculpas de Mario Irivarren a Daniel ‘Fideito’ Menacho

A través de sus historias en Instagram, Mario Irivarren le pidió disculpas públicas a Daniel ‘Fideito’ Menacho por haberlo empujado durante una secuencia de la Teletón 2021.

“Cuando tuve a (Ricardo) Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen”, aseveró. “No hay mala intención”, añadió.

Daniel ‘Fideito’ Menacho se pronuncia sobre empujón de Mario Irivarren

Tras difundirse las disculpas del chico reality, Daniel Menacho se pronunció sobre el empujón que recibió de Mario Irivarren y hasta se animó a bromear sobre ello.

“Por favor, no hagan tormentas en vasos de agua... Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, manifestó en su Instagram.