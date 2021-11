‘Giselo’ al ver a Janet Barboza como jurado de reality: “Perdóneme, pero ella está para Válgame”

La gran final de Reinas del show nos hizo vivir momentos inolvidables y también muchos momentos divertidos. Uno de ellos estuvo protagonizado por el siempre hilarante Edson Dávila, popularmente conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, quien tuvo de blanco para su bromas, una vez más, a la conductora de América hoy Janet Barboza.

El bailarín ingresó a la pista de baile con el peculiar disfraz de abeja que sorprendió a más de uno desde ediciones pasadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención esta vez fueron las palabras que dirigió a Barboza apenas la vio en la mesa del jurado junto a otros artistas de la televisión.

“Perdóneme, con el respeto que se merece, pero la señora (Janet Barboza) está para Válgame, es un programa de espectáculos, pero para esto, para jurado, no”, sostuvo el conductor de América hoy.

Dávila hacía referencia al antiguo programa emitido por la señal de Latina y que fue cancelado en el 2020 tras cinco meses al aire. Este era conducido por Janet Barboza, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, Kathy Sheen, Kurt Villavicencio y el ‘Zorro Zupe’.

Gisela Valcárcel hizo hincapié en el hecho de que el programa ya había sido eliminado. “Pero ya no dan eso”, refutó la presentadora.

“Por eso pues, que la llamen para que hagan uno nuevo”, resolvió rápidamente el bailarín.

Ante sus declaraciones, Barboza no dudó en responderle a su compañero.

“Tú cada sábado te preguntas qué es (en referencia al disfraz). No es un abejorro, no es una abeja, ¡es un coyote!”, manifestó entre risas la exbailarina.

¿Por qué Válgame fue eliminado de Latina Televisión?

El programa de espectáculos salió del aire poco después de que el ‘Zorro Zupe’ fuera despedido del magazine luego de las lamentables declaraciones que tuvo con la madre de una niña que fue ultrajada y asesinada en Independencia, culpándola del atentado contra su hija.

Esta había sido la gota que rebalsó el vaso, pues ya anteriormente eran constantes las discusiones y peleas en el set de televisión entre los mismos conductores, especialmente entre Janet Barboza y Mónica Cabrejos.

Edson Dávila indignado por verse obligado a disfrazarse de animales

El conductor de América hoy, utilizó sus redes sociales para hacer un reclamo público luego de presentarse en el programa del 5 de noviembre disfrazado del zorro ‘Run run’. Esto no habría sido del agrado del bailarín, por lo que emitió su queja directamente hacia Gisela Valcárcel.

“De verdad, señora Gisela, no me merezco esto. ¿Cómo voy a estar así? Los sábados de abejita estoy que me asfixio y hoy día también. Por favor, haga algo”, expresó el conductor en sus historias de Instagram.