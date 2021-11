Brenda Carvalho tras perder en Reinas del show: “Ya se me quitó el gusto”

La última gala de Reinas del show estuvo reñida entre Isabel Acevedo, Gabriela Herrera y Brenda Carvalho; sin embargo, la brasileña no pudo llevarse el trofeo a casa pese a su disciplina y esfuerzo.

No obstante, contó detalles a un diario local sobre cómo se siente después de haber sido parte de esta competencia. “Debería haber un campeonato de bailarines profesionales para que ellas estén al nivel de todos y ver cómo es la cosa. Vania y yo nos mirábamos y decíamos: ‘le hemos hecho la guerra a las chicas, dos grandes’”.

Comentó que le gustaría en un futuro ser invitada, pero para formar parte del jurado del concurso de baile. “Ahí ya es gusto de la persona si me quiere invitar o no, yo creo que sí, siempre el punto de jurado está bien”.

Aunque haya recibido en múltiples ocasiones buenos comentarios por parte de los jueces, quienes la consideraban como una de las mejores, la competidora que terminó llevándose el premio fue Isabel Acevedo. Por dicha razón, esto afectó en los ánimos de Brenda, quien por el momento no le gustaría enfrentarse a una revancha.

“¿Tú crees que yo voy a querer bailar ahorita de nuevo? No hay forma. Ya se me quitó el gusto ya, ya está ya, suficiente” , finalizó.

Brenda Carvalho reveló porque nunca se casará con Julinho

El exjugador de Sporting Cristal, Julinho, le dio una anillo simbólico a su pareja Brenda después de estar juntos por más de 11 años. “Él nunca me dijo: ‘Brenda, ¿quieres casarte conmigo?’, porque sabe que mi respuesta será no. ¿Te imaginas? Yo dije gracias. Yo el tema del matrimonio lo respeto muchísimo, demasiado, me encanta ir a un matrimonio y llevar el anillo, pero no ponérmelo. Ya me lo puse una vez y me arrepentí . Tanto que me arrepentí y yo dije: ‘Nunca más. Esa fue una promesa que me hice’”.

La pareja está completamente feliz actualmente y no ven ninguna necesidad para dar el siguiente paso. “Nos respetamos que es lo más importante. Las relaciones con respeto es lo mejor que puede haber”, expresó a El Popular.

Brenda Carvalho practicó cinco horas para el final de Reinas del show

La brasilera Brenda Carvalho comentó que estaba enfocada en llevarse la corona del reality de baile. “Es parte del juego. No veo el show porque estoy concentrada en la cantidad de baile que tenemos. Yo solamente quería bailar, divertirme y hacerlo bien”.

Brenda Carvalho

Asimismo, expresó que la competencia fue un constante reto para ella al tener que aprenderse nuevos ritmos en poco tiempo, por ello practicó cinco horas para la última gala. “No reclamo. Si me hubieran entregado cumbia, bailaría cumbia. Estamos en Perú, la gente escucha salsa y con todo el respeto del mundo bailaré salsa”, dijo.