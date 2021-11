Reinas del show 2021: renuncias y salidas inesperadas en el reality de Gisela Valcárcel

Renuncias por lesiones, motivos personales y polémica. La segunda temporada de Reinas del show 2021 estuvo cargada de sorpresas y anuncios inesperados. En esta nota, repasamos tres hechos que le dieron un giro a la competencia de baile de Gisela Valcárcel.

Vania Bludau no pudo repetir su triunfo en Reinas del show como en el 2019.

Emilia Drago

La primera sorpresa de la temporada fue la repentina salida de Emilia Drago en Reinas del show 2. La actriz anunció que iba a dejar la competencia luego de sufrir un accidente en uno de los ensayos generales. Según se supo, cayó de manera intempestiva sobre su bailarín mientas hacían unas piruetas.

Emilia Drago explicó las razones por las que su lesión en las costillas no la dejó continuar en Reinas del show 2. Foto: Programa Reinas del show 2.

“En el ensayo general sucedió una cosa tan tonta. Y o me lancé de los brazos de Fredy (su bailarín) y sentí que me está doliendo . Llegué a mi casa, tomé un analgésico y ahora me he tomado una placa, y tengo una costilla fracturada”, contó en un video publicado en setiembre.

“El problema es que muchas de las chicas de la competencia a veces siguen, pero yo no podía seguir porque el problema, cuando tienes una costilla que se ha fracturado y desplazado, es que esa costilla puede dañar órganos internos”, dijo finalmente al ver que su rehabilitación iba a demorar más de lo pensado.

PUEDES VER Reinas del show 2021: Isabel Acevedo se consagra como ganadora de la segunda temporada

Diana Sánchez

La exchica reality Diana Sánchez sorprendió a los televidentes a renunciar en vivo durante el versus que iba a sostener contra Gabriela Herrera. Frente a las cámaras de televisión, informó que no había practicado para el reto y explicó los motivos.

“Han sido semanas de mucha felicidad... es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso a la competencia. ..”, señaló la joven mostrándose apenada.

Tras rumores sobre los verdaderos motivos de su desvinculación, Janet Barboza le puso fin a las especulaciones y contó en América hoy que la joven había recibido una llamada de su novio antes de competir.

“Ella recibe una llamada de su novio cuando estaba en pleno ensayo. A partir de esta llamada, se desmorona y se cae con esta llamada”, refirió.

“Para un productor, encontrar a una participante como Diana Sánchez es importante. Yo les pregunté si había pasado algo, y al parecer tendría que ver su pareja. No podemos decir nada más. Mucha fuerza”, agregó. A los días, ella partió a Estados Unidos.

Más adelante, se supo que su pareja Dan Guido había sido diagnosticado con leucemia. “Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia”, relató el deportista estadounidense en una publicación.

“Mi increíble novia, Diana Sánchez, se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte. Mis padres con su total desinterés haciendo todo lo posible. Mis hermanos, mis abuelos, mis tías/tíos/primos, mis amigos y todos los que se acercaron enviaron un mensaje y me guiaron sobre qué pasos tomar a continuación”, añadió.

PUEDES VER Gisela Valcárcel no deja hablar a Vania Bludau tras su eliminación de Reinas del show

Diana Sánchez y Dan Guido se muestran más unidos que nunca en Estados Unidos, donde el deportista lleva quimioterapias para recuperarse de la enfermedad que tiene. Foto: Instagram

Melissa Paredes

Si bien no dijo públicamente que renunciaría, Melissa Paredes salió de la competencia de Reinas del show para concentrarse en la batalla legal contra su aún esposo Rodrigo Cuba, de quien anunció su separación en octubre de este año.

La conductora había protagonizado un ampay con el bailarín Anthony Arana, del programa de Gisela Valcárcel; hecho que la forzó a emitir un comunicado informando el fin de su matrimonio.

Todo quedó aclarado cuando se emitió un avance del espacio nocturno donde la modelo no aparecía. En el clip solo fueron mencionadas Isabel Acevedo, Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Yolanda Medina y Vania Bludau.

Magaly Medina confirmó que la joven habría sido separada para evitar más escándalos. “Los grandes ausentes en Reinas del Show de este sábado serán Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, los dos involucrados. Gisela no los ha tenido, hoy grabó el programa sin ellos”, sostuvo en Magaly TV, la firme.