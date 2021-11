Miss Glamour International 2021: peruana Janet Leiva se retira del certamen por irregularidades

La gala final del Miss Glamour International 2021, evento que debió realizarse la noche del sábado 6 en Oaxaca, México, terminó cancelado sin ninguna explicación de por medio. Horas después a través de Instagram Live, la directora de Nuestra Belleza Peruana, Massiel Vidal, explicó qué sucedió e incluso señaló que fue su reclamo el que detuvo el certamen en el que competía Janet Leiva, Miss Glamour Perú 2021.

“ He sido yo la que ha paralizado todo porque vi una producción bastante pobre . Iban a empezar tarde, lo que es una falta de respeto al público y había cosas que no estaban listas todavía, siendo el día de hoy una noche final”, dijo. En esa línea, detalló que el escenario no estaba terminado y tampoco se había preparado material audiovisual, además, de que hubo varios cambios de horario.

Janet Leiva, Miss Glamour Perú 2021, se retira del certamen

Massiel Vidal, quien porta el título de Reina de América del Sur además del cargo de directora de la franquicia de Miss Intercontinental, explicó en su transmisión en Instagram que, ante la falta de seriedad en la producción del Miss Glamour International, certamen que solo contaba con seis participantes, optó por retirar a su reina Janet Leiva.

“Fue una decisión bastante drástica retirar a Janet del evento y de retirarla del concurso. Creo que es la decisión más acertada que pude tomar. Hable con ella y estuvo de acuerdo con la decisión que tome”, aseguró.

Por su parte, la reina peruana Janet Leiva no ha realizado ninguna declaración en sus redes sociales sobre lo ocurrido en Miss Glamour International 2021.