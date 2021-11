Mauro Icardi y Wanda Nara se lucen juntos en Milán tras rumores de separación

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene cuando acabar. Luego de que surgieran rumores sobre una separación definitiva, el futbolista compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que se luce al lado de la modelo y dos de sus hijas en Milán. Con esta publicación, el jugador del Paris Saint-Germain estaría aclarando que su romance sigue adelante.

En la instantánea, donde se ve a la pareja a bordo de un avión privado, el deportista mencionó la ubicación “Milano”, pero no coloco descripción alguna. Además, con el fin de no exponerse a las críticas de los cibernautas, Icardi desactivó la opción de comentarios en el post.

Días atrás, Mauro Icardi ya había dado un adelanto sobre su reconciliación al mostrar en sus historias de Instagram una foto en la que se veía la mano de Wanda Nara sosteniendo una cerveza, junto a la frase “Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría”.

De esta manera, el futbolista y la animadora dejan atrás el escándalo que se generó por la infidelidad de él con María Eugenia ‘La China’ Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separan por primera vez

A mediados de octubre, Wanda Nara lanzó un polémico mensaje que confirmaba su separación del futbolista Mauro Icardi.

“Otra familia más que te cargaste por z****”, escribió en Instagram. Días después, se conoció que este mensaje iba dirigido a la ‘China’ Suárez, con quien Icardi le fue infiel.

Wanda Nara anuncia reconciliación con Mauro Icardi

Tras difundirse las pruebas de la traición del jugador, Wanda Nara sorprendió al anunciar públicamente su reconciliación con Mauro Icardi.

“Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, manifestó en su Instagram.