Magaly Solier y los galardones que obtuvo en su carrera actoral

La actriz peruana ha recibido diversos premios a lo largo de su trayectoria actoral. El último galardón que recibió fue el Premio de Cine de Zúrich por su interpretación en la cinta The saint of the impossible.

Magaly Solier fue galardonada en el Festival de Cine de Zúrich 2021 por su destacada actuación en la película The Saint of the Impossible. Foto: composiciónLR/Jazmín Ceras