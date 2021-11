Isabel Acevedo: “Reinas del show me dio la oportunidad de entrar con un nombre propio”

El ingreso de Isabel Acevedo a Reinas del show, programa que llegó a su fin este sábado 6 de noviembre, causó revuelo, ya que además se integró Vania Bludau, también expareja de Christian Domínguez. No obstante, fue con la primera competidora que se armó la polémica, pues entre ella y el cantante de cumbia se creó un conflicto, en el cual también tuvo que intervenir Pamela Franco, la novia del conductor de América hoy.

Durante varias semanas con dimes y diretes, donde la integrante de Puro Sentimiento acusó a Isabel Acevedo de aprovecharse de su pasado con Domínguez para dar que hablar en el programa de Gisela Valcárcel, la joven dejó en claro que no necesitó colgarse de nada para brillar, ya que se coronó como la ganadora absoluta de Reinas del show, reconocimiento por el cual agradeció al reality de baile que le dio la oportunidad de explotar su talento y de ser llamada por su nombre y no por haber sido la pareja de alguien.

“ El programa me dio la oportunidad de entrar aquí con nombre propio y estoy agradecida por la oportunidad. Siempre traté de dar lo mejor de mí y pienso que lo he demostrado en la pista. Principalmente, (agradezco) a la gente que siempre me ha apoyado en todo momento incondicionalmente, también a mis compañeras, porque si ellas no estuvieran aquí no me hubiera esforzado el triple en esta competencia”, comentó a Trome.

Isabel Acevedo se defiende de Pamela Franco

Luego de que Pamela Franco señalara que Isabel Acevedo se cuelga de Christian Domínguez para hacerse notar en Reinas del show, la bailarina respondió a la cantante y le dejó en claro que solo estaba enfocada en su participación en el reality de Gisela Valcárcel.

“Yo nunca he tenido algún roce con ella y no tengo que estar mencionándola ni contestando a nadie. Yo estoy enfocada en mi trabajo aquí en Reinas del Show, que me demanda mucho tiempo. No tengo que estar contestándole a nadie”, dijo a mediados de setiembre en el espacio de América TV.

Isabel Acevedo asegura que no tiene problemas con Pamela Franco.

Isabel Acevedo emocionada tras ganar Reinas del show

A través de sus redes sociales, Isabel Acevedo se pronunció tras haber ganado la segunda temporada de Reinas del show. “Los sueños se vuelven realidad”, escribió desde sus historias de Instagram.

Como se sabe, la participante venció en la gala final a Gabriela Herrera y Brenda Carvalho.