Grupo peruano Eunoia lanza nuevo single junto con reconocida banda mexicana L3ON

La joven banda peruana Eunoia no deja de crear nuevo contenido para sus seguidores y acaba de lanzar su nuevo single titulado “Otra vez”, una colaboración con el reconocido grupo mexicano L3ON, que fue grabada en tierras aztecas y contó con la producción de Markinhoz Brown, artista, compositor, productor y miembro de la mencionada agrupación mexicana y de Comisario Pantera.

Cabe mencionar que L3ON es una de las bandas mexicanas más populares de la escena musical en ese país y está conformada por Axel Pa (guitarra y sintetizadores), Iván Shackson (baterista), Danny Romanov (bajista) y Markinhoz Brown (voz, guitarra). La agrupación ha lanzado varios sencillos en México y en el exterior, y actualmente estrena un sencillo por mes.“Esta noche”, compuesta con Cocó Cecé, es su más reciente lanzamiento.

Desde el 2016, el grupo mexicano ha pasado por diferentes escenarios, como el Auditorio Nacional de México, y ha participado en festivales internacionales, como SXSW. Ha captado fans dentro de la república mexicana y el extranjero, y ha ganado los premios Monster Music Awards en las categorías mejor banda de rock, mejor artista independiente y mejor álbum de música alternativa.

Por su parte, tras la reciente salida de su primer EP Pactos de Amor, Eunoia está concentrada en la producción de su segundo álbum, el cual contará con un cambio en el estilo de sus canciones, ya que le dará más protagonismo a otros instrumentos, como los sintetizadores, pero siempre manteniendo una temática conceptual en cada uno de los sencillos. “Otra vez” es el primer adelanto del nuevo estilo musical de esta joven banda local.

Eunoia se internacionaliza

Como parte de su crecimiento en el ambiente musical, Eunoia viajó hasta México a mediados de setiembre para grabar su segundo disco. La agrupación contó que había la posibilidad de hacer colaboraciones con bandas dicho país, las cuales ya se están concretando.

A tan solo seis meses de haber lanzado su primer EP, Eunoia apunta a un nivel más alto.

Eunoía en sus inicios

Tras lanzar su primer EP titulado Pactos de amor, Eunoia supo lo complicado que es hacerse conocido en el mercado artístico peruano. La banda se dio a conocer en medio de la pandemia y se apoyó en las redes sociales para hacerse de un nombre.

“Realmente es complicado cuando recién empiezas porque no vas a recibir mucha remuneración económica. Hay gente que no te conoce. Encima con la pandemia no hemos podido presentarnos como se solía hacer antes. Lo ideal es mantenerse constante, tener bastante paciencia y perseverancia”, dijo Fabrizio Martínez, tecladista y segunda voz, a inicios de abril a La República.