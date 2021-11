‘Fideíto’ Menacho emite peculiar comunicado y se burla de lo sucedido con Mario Irivarren

Muchos usuarios se indignaron con Mario Irivarren tras el ‘empujón’ que le dio en vivo a Daniel Menacho ‘Fideíto’ mientras se transmitía la Teletón 2021 a nivel nacional. Sin embargo, y luego de las disculpas del chico reality, Menacho ha dejado en claro que el incidente no le ha afectado en lo absoluto.

Incluso el joven actor ha utilizado la controversia para hacer chistes y burlarse de lo sucedido. De esa forma, como suelen hacer los personajes de la farándula para pronunciarse luego de un hecho coyuntural, emitió un comunicado, pero de una forma bastante peculiar.

En una hoja cuadriculada y arrancada de un cuaderno, Menacho escribió su postura sobre el tema y agregó un par de líneas con hilarantes frases.

“En vista de los sucesos acontecidos (…) que involucran a mi persona y a quien responde al nombre de Mario Irivarren, (…) y puesto que esto ha despertado muchas dudas, me veo en la obligación de compartir con mi comunidad mi descargo sobre lo ocurrido: No quiero hablar de eso”, se lee en el escrito elaborado a mano por el actor.

“Pd. El arroz está en el táper verde. Pd 2. Por favor, no se coman mi torta, sería la tercera vez este mes y ya no sé si quiero seguir comprando torta”, acotó.

"Comunicado" de Daniel Menacho tras lo sucedido con Mario Irivarren. Foto: Daniel Menacho/ Instagram

Asimismo, en las historias de Instagram, donde el intérprete suele compartir su día a día, realizó un par de publicaciones con líneas que hacían referencia al ‘empujón’ que le dio Irivarren.

“Buen día, mi gente, este es un precioso día para empujarse a ser productivo”, se leía en sus estados.

Bromas de Daniel Menacho tras lo sucedido con Mario Irivarren. Foto: Daniel Menacho/ Instagram

Daniel Menacho comenta los mensajes de ‘apoyo’ que recibe por redes sociales

A través de un video, el también comediante tomó con gracia las palabras de sus seguidores que le mostraban su apoyo tras el incidente con Mario Irivarren.

“Definitivamente, la gente que más me gusta en estas situaciones es la que cree que te está dando apoyo, pero en realidad no te la está dando. Te dicen cosas como: ‘Fideito, estamos contigo, no te dejes ningunear, es una falta de respeto. El hecho de que seas demacrado, que no tengas cuerpo, que te puedan botar tan fácilmente no debería ser razón’”, relató el actor en redes sociales.

Mario Irivarren se disculpa con ‘Fideíto’ Menacho

El integrante de Esto es guerra recurrió a sus redes sociales luego de que se viralizaran las imágenes de su persona ‘empujando’ al actor Daniel Menacho. El chico reality aseguró que no fue su intención tratar mal al joven intérprete.

“Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas. Le hago llegar mis disculpas por acá (a Daniel Menacho) y espero que el tema quede aclarado”, sostuvo el modelo.