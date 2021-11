Diego Boneta pide que se reconozca su trayectoria como actor: “No soy Luis Miguel”

Diego Boneta, quien interpretó a ‘El sol de México’ en Luis Miguel, la serie, habló sobre lo difícil que ha sido tener que aceptar que la gente lo reconozca por su papel en la producción y no por su propio nombre. Durante cuatro años ha tenido que caracterizarse como el cantante para la bioserie de Netflix, la cual ha tenido un rotundo éxito.

“Aunque no es una queja, pues es lo que quería que sucediera, a fin de cuenta convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego ”, aseguró para La verdad.

Por otro lado, el mexicano recordó que ha sido actor desde muy niño, pero que ya terminó la etapa de personificar al intérprete de “Ahora te puedes marchar”. “Llevo en esta industria 20 años, empecé desde que era muy, muy joven, cosa que creo que no todos saben, sobre todo en España, que dirán: ‘Ah, es el que salió de Luis Miguel de la noche a la mañana’. No es así. A la vez, tengo 30 años, siento que estoy empezando, es el fin de una etapa”, expresó.

Diego Boneta tuvo mucho éxito con Luis Miguel, la serie

Para la trayectoria artística del actor, Luis Miguel, la serie, fue uno de los proyectos más exitosos porque gracias a este, conoció la popularidad y fama en diferentes países. Si bien es cierto la producción lo llevó al estrellato, pero ahora será todo un reto para el mexicano que la gente lo reconozca por su propio nombre y no como Luis Miguel.

Diego Boneta anhela participar en películas de Hollywood

El joven está dispuesto a realizar un poco de todo, ya que se encuentra en la mejor etapa de su vida. “El camino a seguir es hacer un poco de todo. Hacer películas de Hollywood, producciones grandes, poder hacer películas que vayan a Venecia o a Cannes. Poder hacer series. No quiero encajonarme”, indicó Diego Boneta.