Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta tras empujar al conocido actor de De vuelta al barrio, Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideito’ durante la Teletón 2021, el último sábado 6 de noviembre, y sacarlo de cámara. Esto provocó la indignación de los cibernautas; no obstante, también rescataron el noble gesto de Gino Pesaressi, quien se percató de lo sucedido y no dejó de lado al joven artista.

El periodista Samuel Suárez se dio cuenta de aquel detalle en vivo y no dudó en subirlo en su Instagram Instarándula. El comunicador publicó un video donde se muestra el instante en que la pareja de Vania Bludau pasa por el lado de ‘Fideito’, a quien lo empuja con su brazo y lo deja detrás de él. Asimismo, se observó que el actor no hizo ningún reclamo.

Segundos después, Gino Pesaressi se dio cuenta de que Daniel Menacho estaba oculto y se hizo a un lado para darle espacio al intérprete de De vuelta al barrio.

Ante esto, usuarios rescataron el gesto del conductor de En boca de todos. “Existen dos clases de personas en el mundo: Mario Irivarren y Gino Pesaressi”, “Buen gesto de Gino Pesaressi”, “Demostrando que él sí es gente” , “Las dos caras de la moneda: la soberbia (Mario Irrivarren) y la amabilidad (Gino Pesaressi). Desde antes me caes bien Gino, tienes ángel”, ” Gino Pesaressi es uno de los mejores chicos reality . Nunca he tenido dudas”, “Se percató (de) lo que estaba sucediendo. Su buena actitud lo dice todo”, “Lo mejor del video, y con lo que me quedo es (con) la reacción de Gino Pesaressi” , “Le dio su lugar”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Usuarios felicitan a Gino Pesaressi por su gesto con ‘Fideito’ tras ser empujado por Mario Irivarren. Foto: captura/Twitter

Mario Irivarren se pronuncia tras empujar a ‘Fideito’

A través de sus redes sociales, Mario Irivarren aclaró sobre el empujón que le dio al actor Daniel ‘Fideo’ Menacho. El chico reality contó que no se percató de la presencia del actor.

“Se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve el placer de conocer hoy grabando una secuencia de la Teletón, y supuestamente por querer salir en cámara un rato más. No tiene sentido. Cuando tuve a (Ricardo) Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen”, explicó.

“No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas”, añadió.

‘Fideito’ Menacho toma con humor la polémica con Mario Irivarren

Desde sus historias de Instagram, Daniel ‘Fideito’ Menacho puso paños fríos a la controversia que se desató por el empujón de Mario Irivarren y hasta bromeó con lo sucedido. “Por favor, no hagan tormentas en vasos de agua... Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, señaló.