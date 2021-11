Bake Off Argentina 2021 FINAL EN VIVO: ¿quiénes son los finalistas?

En la edición del jueves 4 de noviembre, luego de que Ximena resultara eliminada, se conocieron a los finalistas de Bake Off Argentina 2021. En total son cuatro los participantes que lucharán este domingo por convertirse en el gran pastelero argentino. Te contamos todos los detalles del desenlace de la tercera temporada del reality gastronómico que transmite Telefe.

¿Cuándo es la final de Bake off 2021 Argentina?

La final del reality de cocina es el domingo 7 de noviembre. En esta edición se conocerá quién es el mejor pastelero amateur de Argentina. El ganador también se hará acreedor a 1 200 000 pesos argentinos (US$ 10.000).

¿Quiénes son los finalistas de Bake off Argentina?

Luego de la última gala de eliminación del jueves 4 de noviembre, los cuatro participantes de Bake off Argenina 2021 que competirán en la final son Emiliano, Facundo, Kalia y Carlos.

Facundo es finalista de Bake off Argentina. Foto: Bake off Aregentina/ Instagram.

¿Quiénes son los jurados?

Los jurados de la competencia gastronómica donde pasteleros aficionados ponen a prueba sus habilidades son: los siguientes: la cocinera Dolli Irigoyen, el pastelero argentino Damián Betular y la pastelera Pamela Villar.

Bake off Argentina

¿Quién es la conductora?

La conducción principal del programa está a cargo de la modelo y actriz Paula Chaves. Por su parte, los contenidos exclusivos y del detrás de cámara de Bake off Argentina son presentados por la cantante, actriz, influencer y humorista Daniela Viaggiamari, popularmente conocida como Dani La Chepi.

¿De qué trata Bake off Argentina 2021?

Bake off Argentina 2021 es un reality gastronómico donde una serie de pasteleros aficionados enfrentan diversas pruebas dos veces por semana. En cada edición deben poner a prueba sus aptitudes culinarias y su creatividad. En función de sus resultados, los jurados deciden quién es el pastelero estrella de la semana y quién debe dejar la competencia. Es una adaptación del formato británico The Great British Bake Off.

Bake off Argentina: horario

Se transmite de lunes a jueves a las 10.30 p. m. (hora argentina). También cuenta con una edición especial todos los domingos.

¿Qué canal transmite Bake off Argentina 2021?

Bake off Argentina 2021 llega a los hogares argentinos a través de la señal de Telefe.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO?

Puedes seguir la señal en vivo de Telefe en cualquier momento desde www.telefe.com. Además, en el la cuenta oficial de YouTube del canal encontrarás los programas completos y los mejores y peores momentos de la edición.

¿Dónde ver Bake off 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir de forma online el minuto a minuto del reality argentino de pastelería a través de la cobertura en vivo que realiza La República Espectáculos.