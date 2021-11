Zayn Malik: disquera culmina contrato con el cantante tras agresión contra su exsuegra

Zayn Malik continúa en el ojo de la tormenta tras tener una discusión con Yolanda Hadid. Según la revista People, el cantante habría empujado a la madre de su pareja contra una cómoda. Tras esto, el cantante enfrenta cuatro cargos de hostigamiento, así como su separación de Gigi Hadid.

Según los documentos obtenidos por People, el altercado causó “angustia mental” y “dolor físico” a la exsuegra del cantante. Además, el intérprete de “Pillowtalk” habría insultado a Yolanda al decirle que se aleje de su hija, quien tiene tan solo 13 meses de edad.

“La tensión realmente comenzó entre Yolanda y Zayn el año pasado, cuando sospechó que ella fue la que filtró la noticia de su embarazo” , reveló una fuente cercana al cantante al diario The Sun. “Zayn es una persona muy, muy reservada y, mientras sale con él, Gigi también se ha vuelto mucho más reservada”, señaló.

Las consecuencias tras agredir a su suegra

El cantante enfrenta denuncias en su contra luego de agredir físicamente a Yolanda Hadid. Según reportó la revista People, tiene una orden de alejamiento, una sentencia de 90 días de libertad condicional , debe llevar un curso de manejo de la ira y asistirá a un programa contra la violencia doméstica.

Zayn junto a Gigi y Yolanda Hadid. Foto: Instagram/Gigi Hadid

Zayn se queda sin disquera

El New York post reportó que el cantante ha perdido el contrato con la disquera RCA , con la cual grabó sus tres álbumes solistas. El medio indicó que esto no solo se debe al altercado entre Zayn y su exsuegra, sino que Nobody is listening, tercera producción en solitario del artista, no logró el éxito que se esperó.