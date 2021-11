Viviana Rivasplata revela su deseo de convertirse en madre por tercera vez

El domingo 7 de noviembre, Viviana Rivasplata aparecerá en la nueva edición del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, donde hará dupla con el cómico Cachay y se tendrán que enfrentar con los cantantes Susan Ochoa y Lucho Paz. Tras las grabaciones, la modelo compartió su secreto para mantener un matrimonio estable con su esposo Bruce Greifenstein y contó sus deseos de convertirse en madre por tercera vez.

“Mi esposo quiere que ampliemos la familia. Estamos en medio de muchas cosas, pero estamos intentándolo. Esperamos que más adelante se puedan concretar los planes que tenemos de agrandar nuestra familia ”, expresó para el Popular.

En esa misma línea, la empresaria indicó que para tener un hogar tranquilo es necesario que ambos compartan el mismo sueño. “El secreto de un matrimonio estable es el amor verdadero. Los dos hemos decidido querer estar juntos, ser compañeros de vida y estar para nuestros hijos porque, tanto Bruce como yo, creemos en la familia. Cuando dos personas tienen el mismo objetivo de vida no es complicado tener un matrimonio estable, gracias a Dios tenemos una familia linda”, comentó.

Viviana Rivasplata fue diagnosticada con fibromialgia

Hace unas semanas, la modelo detalló que padece una enfermedad que la desgastó física y emocionalmente por muchos años. Además, el estrés no le permitía tener hijos. Sin embargo, confía superar el mal con tratamiento médico, ya que, gracias a ello y el apoyo de su esposo, pudo tener dos hijos.

“Sufro de fibromialgia, que me causaba dolor muscular en los tendones, articulaciones, en todo el cuerpo. Tenía insomnio, me dolía la cabeza, no podía dormir, estaba estresada a consecuencia del estado anímico”, manifestó.

Viviana Rivasplata no podía quedar embarazada

Pese a la enfermedad, la ex reina de belleza dijo sentirse bendecida porque logró formar una familia y tener dos hijos. Sin embargo, Viviana Rivasplata no pierde la ilusión de convertirse en madre otra vez.

“Mi sistema inmunológico tiene algo que no saben los médicos. Rechazaba los embriones, por eso me hice un tratamiento in vitro para no ponerme en riesgo tras las pérdidas. En ese tratamiento quedé embarazada del primero y luego del otro pequeño, pero el tratamiento se quedó a medias. Tuve a mis hijos sin tratamiento, aún tengo la enfermedad, se podría decir controlada”, aseguró.