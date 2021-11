Valeria Piazza reveló por qué dejó de utilizar su anillo de compromiso

Valeria Piazza contó hace unas semanas que su boda con Pierre Cateriano se realizará el próximo año y ya empezó con los preparativos para celebrar su matrimonio. Este sábado 6 de noviembre, Estas en todas compartió un reportaje donde la presentadora de televisión recordó cómo fue su pedida de mano e indicó la razón de por qué no utiliza su anillo de compromiso, lo cual generó risas entre la modelo la reportera del programa.

“ Lo dejé de usar un tiempo porque siempre me preguntaban, ‘¿Cuándo te casas?’, y yo siempre respondía que por la pandemia no quería planear nada porque no soy de las chicas que quiere estar casándose con mascarilla, aparte quiero estar con las personas que quiero, con mis amigos. Entonces, no lo voy a usar hasta que sepa cuándo me voy a casar”, señaló.

Además, dijo que al fijar fecha de su boda empezó a utilizar su anillo, aunque ha notado que ya no calza en su dedo. “Y a cuando pusimos fecha, que es el próximo año, ya lo comencé a usar. Ahora me he dado cuenta que me queda suelto, que me queda bien flojo. Me estoy lavando las manos, imagínate que se pase por el lavatorio, me muero”, expresó.

Valeria Piazza recordó el día de su pedida de mano

La exMiss Perú dio detalles de cómo su novio, Pierre Cateriano, le propuso casarse con él. “Fue hace años, fue en un viaje que hicimos a Nueva Zelanda y también me agarró por sorpresa. (...) Estábamos en un lugar espectacular y sacó una cajita y ahí fue cuando me pidió la mano. No me lo esperaba para nada”, aseveró.

Valeria Piazza aclaró que no está embarazada

El pasado 7 de octubre, durante entrevista con Ivana Yturbe para el programa En boca de todos, Valeria Piazza se encargó de dejar en claro que no espera a su primogénito. “¿Da nervios, no?” yo sentí exactamente lo mismo antes publicar lo de Almudena, comentó la influencer a lo que la presentadora de espectáculos recalcó. “No estoy embarazada, ah”.