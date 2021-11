Teletón 2021 recaudó más de 6 millones de soles a favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios

Como todos los años en el Perú, este sábado 6 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de la Teletón 2021 en busca de recaudar fondos para ayudar a los niños que se atienden en la Clínica San Juan de Dios. Y sobre el final de la jornada, los conductores se juntaron en el escenario principal para dar a conocer que se logró juntar un total de 6 004 614 millones de soles tras las donaciones de todos los peruanos.

Como se recuerda, desde las primeras horas de este sábado comenzó la transmisión especial que unió a las principales figuras de cada uno de los canales de televisión de nuestro país. Por ello, a lo largo de esta maratón se presentó ante el público televidente los diversos casos que atienden este centro especial y que conmovió a más de uno.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Fátima Sotomayor, quien junto a Daniela Cabrera integra el famoso canal de YouTube Misias pero viajeras. La influencer reveló que durante su infancia también fue parte de las terapias que ofrece la Clínica San Juan de Dios debido a un problema en sus piernas.

“El impacto que pueden tener les puede cambiar la vida. Incluso, yo he participado. He tenido mis terapias en la clínica San Juan de Dios también. Es algo que no les había contado, es algo nuevo; no tengo la foto, pero he tenido dos años de terapia en Lima por el tema de mis piernas. Me ayudó muchísimo, mi mamá me llevaba a todas las terapias; era algo bastante importante para mi familia y a mí me cambió la vida”, expresó.

Mario Irivarren es acusado de empujar al actor “Fideito” Menacho durante la Teletón

A pesar de que los distintos artistas se juntan con las mejores intenciones, este sábado ocurrió un hecho que opacó el evento. La famosa cuenta Instarándula publicó un video donde se aprecia a Mario Irivarren aplicarle un empujón a “Fideito” Menacho ya que este no lo dejaba salir en pantallas.

Como era de esperarse, las redes sociales comenzaron a criticar duramente al chico reality por su cuestionada actitud. No obstante, el novio de Vania Bludau negó estos hechos y afirmó que la situación se mal interpretó.

Mario Irivarren fue criticado por usuarios al ver la actitud que tuvo con joven actor

Mario Irivarren desmiente haber empujado a “Fideito” Menacho

Mario Irivarren utilizó su cuenta de Instagram para defenderse del supuesto empujón aplicado al actor “Fideito” Menacho. El integrante de Esto es guerra dejó en claro que nunca tuvo mala intención y que los hechos se malinterpretaron.

“No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas. No sé si reírme o molestarme porque son cosas que no vienen al caso. Aquí no ha habido ningún problema, solo la gente que se inventa esta narrativa”, señaló.