Fátima, de Misias pero viajeras, recibió terapia en la clínica San Juan de Dios: “Me cambió la vida”

Las queridas youtubers peruanas Fatima Sotomayor y Daniela Cabrera del canal Misias pero viajeras, que se hicieron conocidas por viajar a diferentes partes del mundo como Dubai o Egipto con un presupuesto económico, acudieron a la nueva edición del evento anual benéfico, la Teletón, como presentadoras junto al periodista y actor argentino Jorge ‘Coco’ Maggio.

En medio de la conversación donde invitaban al público a donar en las distintas vías admitidas a fin de juntar los fondos para la rehabilitación de miles de niños del Hogar Clínica San Juan de Dios, Fátima reveló que también fue uno de esos niños que recibió tratamiento por años durante su niñez.

“El impacto que pueden tener les puede cambiar la vida. Incluso, yo he participado . He tenido mis terapias en la clínica San Juan de Dios también. Es algo que no les había contado, es algo nuevo; no tengo la foto, pero he tenido dos años de terapia en Lima por el tema de mis piernas. Me ayudó muchísimo , mi mamá me llevaba a todas las terapias; era algo bastante importante para mi familia y a mí me cambió la vida”, comentó en un principio.

Asimismo, la también influencer comentó que inició con los tratamientos a muy corta edad. “Tenía dos años y mi terapia duró de dos a tres años, si es que recuerdo bien, y ya cuando estaba empezando el colegio. Terminé la terapia porque usaba el twister metálico (aparato ortopédico) . Lo tuve por varios años. felizmente no fue algo que me haya fastidiado”.

Su compañera Daniela Cabrera le contó en forma de broma a ‘Coco’ Maggio unos recuerdos de la etapa escolar de Fátima. “A mí las amigas del colegio de Fátima me han dicho que cuando jugaban a las escondidas a ella siempre la ponían a buscar porque constantemente cuando corría sonaba su twister (metálico)”, dijo riendo.

“Un poquito ahí de Bullying pero a mi no me importaba tanto”, le respondió Fátima. “ Yo estaba feliz de poder hacer las cosas que hacían mis amigas, poder jugar y posterior a la rehabilitación que tuve, a mí me encanta hacer deporte. Sin esa rehabilitación yo no hubiese podido hacer Basket o viajar” , agregó emocionada.

Después de contar su historia personal y al demostrar lo importante que es brindar el apoyo a los menores en esta colecta, volvió a pedir al público que colabore con la causa.

Conoce cómo donar para la Clínica San Juan de Dios

¡La Teletón 2021 ya comenzó! El evento benéfico de todos los años vuelve para ayudar recolectar fondos para el Hogar Clínica San de Dios. Con el dinero recaudado miles de niños con diferentes tipos de discapacidad podrán tener una rehabilitación completa.

Hay diferentes medios de ayuda para este evento. Tu donación puede llegar a los niños, niñas y adolescentes del Hogar Clínica San Juan de Dios. Estos son los canales para dar tu donativo:

Yape

Dona al 989 361 677 o por medio de un código QR.

Depósito al BCP

A través de agencias y agentes en todo el Perú, así como desde la banca móvil a estas cuentas:

Cuenta en soles: 191 011 11 11 0 33

Código interbancario: 002 191 000 11 11 11 0 33 52

Cuenta en Dólares: 191 077 77 77 1 41

Conoce más formas de donar aquí.

