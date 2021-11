Rosángela Espinoza lanza tráiler al estilo de Esto es guerra y sorprende a sus fanáticos

Rosángela Espinoza no se deja vencer por las críticas y, luego de ser blanco de comentarios negativos por su visita a Telemundo, la influencer generó intriga entre sus millones de seguidores al develar un clip a través de redes sociales y ahora los usuarios se preguntan cuál será el siguiente paso de la exestrella de EEG.

En las imágenes no solo se resalta la popularidad en redes sociales y versatilidad de la modelo peruana, sino también los difíciles momentos que atravesó mientras intentaba culminar su carrera, trabajar y enfocarse en su marca de ropa. Sin embargo, el material muestra similitud a los teasers de La academia de Esto es guerra, por el suspenso y la calidad de las tomas.

¿Cómo es el nuevo video lanzado por Rosángela Espinoza?

En el misterioso clip se puede observar a Rosángela Espinoza en diversas facetas, pero dejando en claro a través de diversos detalles que su etapa de trabajar en realitys ha llegado a su fin.

“Si tu sueño no es lo suficientemente grande que tu miedo, ese sueño no es de tu altura. Este es el inicio de grandes cosas para mí. Decirles que me siento feliz por cada paso que doy, cumpliendo mis sueños, metas, sin hacer daño a nadie. Los tiempos de Dios son maravillosos”

Rosángela Espinoza se pronuncia tras comunicado de Telemundo

Rosángela Espinoza no dudó en responder públicamente y se refirió al comunicado de Telemundo que difundió Magaly Medina, en el que se aclara que no existe vínculo alguno entre la ex chica reality y la famosa casa televisora.

“Nunca hubo la intención de un acercamiento laboral de parte de dicho medio ni de nosotros. Asimismo la mencionada señorita no mantiene ningún vínculo laboral ni contractual”, se lee en el documento.

Luego de esto, la modelo refutó los rumores y aclaró que ella nunca había mencionado que trabajaría para dicho canal, solo compartió fotografías en las instalaciones. “Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día, (...) Que no tengo un vínculo laboral ni contractual. ¿Cuándo dije que había firmado un contrato de Telemundo? ”, expresó.