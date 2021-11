Rosángela Espinoza, el ‘Ingeniero bailarín’ y otras salidas polémicas de América TV

La eliminación de Rosángela Espinoza de Esto es guerra fue una de las más comentadas luego de haber dejado en claro que no volvería a pisar el set del programa de competencia. Tras ello, la influencer decidió viajar a Estados Unidos desde donde ha generado críticas por compartir unas fotografías en las instalaciones de Telemundo y dejó entrever que trabajaría con ellos.

La chica reality detalló por medio de su cuenta de Instagram que se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades, ya que no piensa regresar a Perú. Además, reveló en medio de lágrimas que América TV la ha vetado. Por eso, haremos un recuento de las salidas polémicas registradas en esta casa televisiva como es el caso de Jainer Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, Sheyla Rojas y Nicola Porcella.

Rosángela Espinoza

La modelo dijo que tras ser eliminada de Esto es guerra decidió realizar una campaña de adopción de mascotas abandonados en el programa En boca de todos. A pesar de que había propuesto no salir al aire; sin embargo, le rechazaron el evento benéfico.

“Le dije, pueden ir los perritos disfrazados para que sean adoptados y tengan la oportunidad de que los vean. Y me dijeron que no. Luego, me entero que estoy vetada. ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada , no puedo ir a ningún programa de América televisión”, manifestó.

El ‘Ingeniero bailarín’

Jainer Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín”, aseguró que fue vetado de América TV luego de que se presentara en ATV cuando estuvo en Lima.

“Yo me fui a ATV porque no tenía contrato de exclusividad, sino hubiese respetado eso. Y la producción de la Chola me reventaba el celular. ‘¿Qué haces en ese canal? Retírate, lárgate de ahí. No tienes que hacer nada. Si sales en ese programa te vas a meter en problemas’. Yo decía:’¿Por qué? Si no tenía contrato”, afirmó.

El tiktoker tenía que cumplir con una invitación en el programa En boca de todos; sin embargo, le informaron que no podía presentarse en dicha casa televisiva. “ Llegué al canal, nos hicieron entrar, en un rato sale un chico a decirnos que hay un correo diciendo que el ‘Ingeniero bailarín’ estaba vetado , y no podía estar en ningún programa de América TV. Les dije que me demuestren que yo tenía algo firmado, porque no tenía exclusividad, pero nada”, sostuvo.

Sheyla Rojas

Durante una de las ediciones del programa de Magaly Medina en el 2020 un reportaje mostró el vínculo amoroso que existió entre la ex chica reality y el deportista Luis Advíncula. Tras las imágenes difundidas, “Choca” Mandros indicó que su compañera no iba más en el magazine.

“ Yo me imagino que la gente está esperando un pronunciamiento con lo que ha pasado con Sheyla Rojas y como ven, ella no está . Lo único que vamos a decir como programa es que nosotros somos muy respetuosos de las libertades personales y de la vida privada de las personas”, expresó.

Nicola Porcella

En el 2019, Magaly TV, la firme, publicó unas imágenes en la que se puede ver que Nicola Porcella agredía verbalmente a su entonces pareja Angie Arizaga. El chico reality era parte de Esto es guerra y co-conductor de Estás en todas y ambos programas decidieron retirar al modelo.